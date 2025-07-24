罷免前夕正反方鬥法！花蓮車掃站路口衝聲勢 明晚遊行大拚場

後天就是罷免投票日，花蓮罷免、反罷免陣營今天全力動員，以車掃、站路口方式做最後衝刺。傅崐萁由中廣前董事長趙少康陪同在市區車掃，罷團今起一連兩天組成機車車隊由南往北催票，明晚雙方都將徒步繞行市區大拚場，警方將加派警力維護秩序。

傅崐萁一早由趙少康及妻子縣長徐榛蔚陪同，在市區車隊掃街；罷團「微光花蓮」的「守護花蓮．迎向希望」大車掃，長長的機車隊伍從花蓮南區的玉里鎮出發，一路往北，民進黨祕書林右昌明早也將前往加油打氣。

明天是投票前最後一夜，雙方都規畫徒步掃街，藍營規畫「反惡罷、戰獨裁」守護花蓮大遊行，由傅崐萁率領大批支持者，在中正體育館集結後，晚間6時從縣黨部徒步出發，路線從公園路右轉中山路、行經中正路、中華路、和平路等路段，最後回到花崗山田徑場，全程2.7公里，預計將有上萬人參與。

罷團「曙光花蓮」及「挺美小隊」發起「創造改變．花蓮」公民大遊行大集結，預計明晚5時30分集結，屆時「微光花蓮」車隊也會加入，晚間6時從花蓮市自由廣場出發，行經中山路、明智街、建國路、建林街、和平路、民國路等路段，晚間8時回到自由廣場，邀請花蓮民眾一同參與。 罷團「微光花蓮」今天從玉里鎮出發，一連兩天機車車掃。圖／微光花蓮提供

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