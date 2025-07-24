台中立委選情告急 韓國瑜赴台中陪同車掃
726罷免投票週六即將舉行，網路上百工百業大罷免掀起一波熱潮，藍委們選情告急，立法院長韓國瑜下午特地前往台中市德順宮陪同立委羅廷瑋一同車隊掃街。
上午韓國瑜為陪同王鴻薇車隊掃街，呼籲支持者7月26日大家能出門投下不同意罷免票。強調這次罷免國民黨喊「大罷免大失敗」，下午陪同羅廷瑋掃街時，沒有特別致詞，不過仍親切地與民眾揮手，展現親民態度。
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