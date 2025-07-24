投開票所被爆遷移偏僻點、車庫？ 中選會：過往2%至6%異動皆屬正常

罷免投票日將至，網傳有投開票所被遷移至偏僻地點或車庫，行政院長卓榮泰今也說，要中選會要求地方選委會提供指引。中選會副主委陳朝建表示，考量投票人投票習慣及投票便利性等，盡可能依前次選舉地點設置為主，各地異動情形約莫2%至6%，過往辦理各項公職選舉而言皆屬正常。

陳朝建今主持「726罷免投票，中選會提醒投票應注意事項」記者會，被問及投開票所異動一事，他說，投開票所設置地點，為鄉鎮市區公所法定職掌。基於保障投票人投票權益，各市縣選委會依前次第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票所設置數為原則，進行相關規畫與安排。

陳朝建說，考量投票人投票習慣及民眾投票便利性等因素，立委罷免案投票所設置地點，盡可能依前次選舉各該選舉區投票所地點設置為原則，各市縣選委會併同當地相關機關單位做好協調，由鄉鎮市區公所洽借投開票所地點。各地異動情形有多有少，約2%至6%，過往辦理各項公職選舉而言皆屬正常。

陳朝建表示，7月26日首波罷免案投票日，北市等9個市縣選舉委員會共設置5947處投票所，以沿用前一次投票所設置地點為主，但由於此次於暑假期間舉行，部分學校校舍於此段期間進行修繕或舉辦活動等因素，部分位置略有異動。

對於投票所異動一事，陳朝建說，為使民眾知悉本次首波罷免案投票所地點，已採取相關措施積極並會加強對民眾宣導，包括協調鄉鎮市區公所透過村里辦公處所廣播系統，加強播音宣導；透過臉書、LINE等村里鄰社群系統；於投票所舊址張貼新址地點公告；當天指派專人至投票所舊址，告知或引導投票人至新址投票。

另，透過里鄰系統，如各里張貼海報，提醒民眾攜帶國民身分證、印章、投票通知單及注意投開票所位置；透過地方有線電視台跑馬燈加強宣導投票所異動地點。中選會暨北市等9個市縣選舉委員會也會視需要再適時發布新聞稿，或向媒體說明投票所異動及原因，以消弭誤解。

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