快訊

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜女單最佳成績

輝達登全球市值龍頭！黃仁勳工作全年無休 成功祕訣全靠「忽略這件事」

投開票所被爆遷移偏僻點、車庫？ 中選會：過往2%至6%異動皆屬正常

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
罷免投票日將至，網傳有投開票所被遷移至偏僻地點，行政院長卓榮泰今說，要中選會要求地方選委會提供指引。示意圖。聯合報系資料照
罷免投票日將至，網傳有投開票所被遷移至偏僻地點，行政院長卓榮泰今說，要中選會要求地方選委會提供指引。示意圖。聯合報系資料照

罷免投票日將至，網傳有投開票所被遷移至偏僻地點或車庫，行政院卓榮泰今也說，要中選會要求地方選委會提供指引。中選會副主委陳朝建表示，考量投票人投票習慣及投票便利性等，盡可能依前次選舉地點設置為主，各地異動情形約莫2%至6%，過往辦理各項公職選舉而言皆屬正常。

陳朝建今主持「726罷免投票，中選會提醒投票應注意事項」記者會，被問及投開票所異動一事，他說，投開票所設置地點，為鄉鎮市區公所法定職掌。基於保障投票人投票權益，各市縣選委會依前次第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票所設置數為原則，進行相關規畫與安排。

陳朝建說，考量投票人投票習慣及民眾投票便利性等因素，立委罷免案投票所設置地點，盡可能依前次選舉各該選舉區投票所地點設置為原則，各市縣選委會併同當地相關機關單位做好協調，由鄉鎮市區公所洽借投開票所地點。各地異動情形有多有少，約2%至6%，過往辦理各項公職選舉而言皆屬正常。

陳朝建表示，7月26日首波罷免案投票日，北市等9個市縣選舉委員會共設置5947處投票所，以沿用前一次投票所設置地點為主，但由於此次於暑假期間舉行，部分學校校舍於此段期間進行修繕或舉辦活動等因素，部分位置略有異動。

對於投票所異動一事，陳朝建說，為使民眾知悉本次首波罷免案投票所地點，已採取相關措施積極並會加強對民眾宣導，包括協調鄉鎮市區公所透過村里辦公處所廣播系統，加強播音宣導；透過臉書、LINE等村里鄰社群系統；於投票所舊址張貼新址地點公告；當天指派專人至投票所舊址，告知或引導投票人至新址投票。

另，透過里鄰系統，如各里張貼海報，提醒民眾攜帶國民身分證、印章、投票通知單及注意投開票所位置；透過地方有線電視台跑馬燈加強宣導投票所異動地點。中選會暨北市等9個市縣選舉委員會也會視需要再適時發布新聞稿，或向媒體說明投票所異動及原因，以消弭誤解。

罷免 中選會 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

打臉726自備印泥投票「合法」 中選會：恐變無效票且可判2年徒刑

5大NG事項別犯！726還用LINE、臉書從事罷免活動 最高罰200萬

影／提「台中投票所偏僻」謠言 盧秀燕酸卓榮泰：難怪詐騙這麼多

罷免前全國打詐、掃黑、肅槍及緝賭 共逮8428人

相關新聞

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

和碩董事長童子賢近日爆料曾以個人名義捐款賑災花蓮，卻被縣政府「繞一手」的說法，今日遭傅崐萁按鈴提告。對此，童子賢回應指出...

中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權

首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為...

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

花蓮縣長徐榛蔚今天下午到花蓮地檢署提告童子賢涉嫌誹謗，傅崐萁隨後也前往按鈴控告童子賢。傅說，雖然提告，仍給童子賢24小時向縣民道歉...

蔡英文表態未提挺罷免 媒體人揭「高明政治手腕」：真的賺爛

大罷免案進入最後倒數，前總統蔡英文於23日深夜在臉書發文表態，對罷免行動發聲，讓不少綠營支持者感到振奮。不過，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文的文字遣詞極為謹慎，雖表達支持公民運動，卻避開「投同意票」與「大罷免大成功」等明確字眼，展現其一貫高明的政治手腕。

726大罷免後內閣改組？ 行政院最新回應出爐

面對7月26日即將登場的大規模罷免投票，外界關注是否將引發內閣改組。對此，行政院發言人李慧芝24日未正面回應，僅表示，公民團體自發性對立法委員發起不信任投票，是民主社會的具體展現，選務機關將依法辦理罷免案。

5大NG事項別犯！726還用LINE、臉書從事罷免活動 最高罰200萬

第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案26日投票，投票時間從上午8時起至下午4時止。中選會今開記者會提醒投票當天5項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。