影／呼群保義！盧秀燕車掃反罷免：投不同意教教民進黨什麼是民主

首波大罷免周六投票，民進黨主席賴清德昨說「最後一哩路大家加油」。台中市長盧秀燕今受訪表示，民進黨是無差別罷免，總統昨已下令追殺在野立委，盼人民用「不同意罷免」票，告訴總統要遵守民主制度，別讓台灣變成獨裁國家。

盧秀燕今天下午3時，陪同台中藍委廖偉翔車掃反罷免，她行前受訪時說，選舉4年選一次，這次民進黨反民主2個原因，一是「選輸翻桌」，完全違反民主制度，二是總統希望立院一黨獨大、總統可以獨裁，呼籲民眾站出來，教教民進黨，什麼是民主，呼群保義、呼群保民主。

盧秀燕指出，民眾透過「不同意罷免」票，告訴總統要守法，選舉4年選一次，不能選輸翻桌，告訴總統要遵守民主制度，不要讓立院一黨獨大，跟你不同政黨就要追殺、罷免，所以我們的國家會變成獨裁國家，這樣不好。

至於同一時間，國民黨立院副院長江啟臣幫藍委黃健豪車掃反罷，是否有分頭並進、接班人架勢？盧秀燕說，最主要是分頭並進，現在選情艱困，總統昨已下令要追殺所有政黨委員，在野立委和國家機器、資源對抗，非常辛苦。

她說明，因為這次大罷免，民進黨是無差別罷免，即使做得再好，一樣遭罷免，在野黨沒什麼資源，面對國家機器特別辛苦，因此要全力以赴，分頭並進、交叉支援，她今明兩天幫台中3名藍委車掃反罷，最後盼人民站出來，用「不同意罷免」票，救國家民主，教教民進黨什麼是民主。

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