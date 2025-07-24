罷免歌曲竟獲政府補助？文總：批判與反思是饒舌音樂可貴之處

國民黨今天質疑，挺罷免的饒舌歌手大支近期與「閩南狼」陳柏源、楊舒雅推出新單曲「辣的」，竟由文化部補助、文化總會主辦，難道納稅錢已成為賴政府用來綁百工百業、拿來挺惡罷的工具？文化總會回應，文化總會長期支持台饒創作，饒舌音樂向來以批判與反思著稱，也是饒舌音樂的可貴之處。

挺罷免的饒舌歌手近期推出新單曲「辣的」，國民黨發言人楊智伃質疑，網路出現歌詞謾罵國民黨的MV，當中政治意識形態明顯，歌詞毫不避諱攻擊、抹黑抹紅在野黨，國民黨尊重音樂創作自由，但MV補助單位竟是文化部，主辦單位則是中華文化總會，如此濫用人民納稅錢，令人質疑是否合理、合法？

文化總會表示，文化總會長期支持台饒創作，「校長兼撞鐘」自2023年開播以來已邁入第三年，更加入了巡迴各縣市的實體演唱會。而去年文總主辦的「萬華大鬧熱」，也以饒舌音樂為主題，是少數全饒舌曲風的音樂祭。

文化總會指出，文總一向尊重音樂創作人的原創精神與創作自由，而且眾所皆知，饒舌音樂向來以批判與反思著稱，也是饒舌音樂的可貴之處。

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