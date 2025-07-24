打臉726自備印泥投票「合法」 中選會：恐變無效票且可判2年徒刑

罷免投票26日登場，中選會今表示，有網路謠傳投票人可自備圈選工具、印泥或印台投票是不實訊息，除了可能造成無效票外，如果經制止不聽勸，可依公職人員選舉罷免法第105條處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

中選會今開「726罷免投票，中選會提醒投票應注意事項」記者會。中選會副主委陳朝建表示，依據公職人員選舉罷免法第63條第1項、第3項規定，選舉投票，由選舉人於選舉票圈選欄上，以選委會製備圈選工具圈選一人。圈選工具，由直轄市、縣（市）選舉委員會依中選會規定之式樣製備。地方選委會於投票所均會備置符合規定的圈選工具及快乾打印台，供民眾圈票時使用。

陳朝建說，網路謠傳投票人可準備圈選工具或可自備印泥或印台等，是不實訊息，包括印台、印泥等，是由各縣市選委會依法採購，民眾應使用選委會提供的工具投票。以圈選工具為例，法定圈選工具設計是「人」字章，蓋下則是「入」字款，請不要使用其他圈選工具圈蓋，以免造成無效票。

媒體問自備圈選工具或印泥的罰則，中選會選務處長王曉麟表示，投票用的圈選工具與印泥由選委會準備，若民眾自備印泥，可能因墨水品質不佳造成無效票，或因墨水顏色、深淺不同洩漏投票秘密，也可能在投入票匭時沾染其他罷免票，影響他人權益。如自備圈選工具、印泥、印台等，經投票所人員會制止，若不服從，主任管理員、主任監察員會依選罷法65條規定處理。

根據選罷法65條規定，在投票所或開票所有5種情況，主任管理員應會同主任監察員令其退出。包括在場喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，不服制止；攜帶武器或危險物品入場；投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人旗幟、徽章、物品或服飾，不服制止；干擾開票或妨礙他人參觀開票，不服制止；有其他不正當行為，不服制止。

中選會法政處長蔡金誥表示，若違反第63條第2項或第88條第2項規定或有第65條第1項等，可依公職人員選舉罷免法第105條，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。 中選會今開「726罷免投票，中選會提醒投票應注意事項」記者會，由中選會副主委陳朝建主持。記者張曼蘋／攝影

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