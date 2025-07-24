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馬不停蹄！韓國瑜台北、桃園掃街爆金句 傍晚抵台中繼續衝反罷免

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
立法院長韓國瑜（左二）抱拳向支持者懇託，周六投下藍委羅廷瑋（左三）罷免案不同意。記者陳敬丰／攝影
立法院長韓國瑜（左二）抱拳向支持者懇託，周六投下藍委羅廷瑋（左三）罷免案不同意。記者陳敬丰／攝影

罷免第一波投票最後2天，藍營大咖卯足全力最後衝刺，台中市長盧秀燕今天留在台中固守，從上午車掃到晚上，立法院長韓國瑜則展開全台行程，上午先在台北，下午南下桃園，傍晚抵達台中，陪中六立委羅廷瑋車掃，晚上會繼續在台中陪中四廖偉翔車掃。

韓國瑜反罷衝刺妙語如珠，今天上午與民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅，陪同台北立委王鴻薇車掃，就說出「失敗為成功之母，民進黨要聽媽媽的話」。

韓國瑜下午到桃園與立委萬美玲車掃，遇到短暫陣雨，打趣表示「我這顆頭防水，只怕太陽曬」。

韓國瑜今下午5時許趕赴台中，在西區德順宮下車，準備與羅廷瑋車掃中市西區。韓抵達後，因時間匆促行前未受訪，也沒再說出「金句」，僅抱拳比讚，向支持者懇託，隨即登上掃街車出發。韓預計下午6時半到西屯區，陪同廖偉翔車掃，要在最後2天爭取更多不同意罷免票。

韓國瑜（左）上午在台北，下午到桃園，傍晚趕赴台中，為反罷免最後衝刺。記者陳敬丰／攝影
韓國瑜（左）上午在台北，下午到桃園，傍晚趕赴台中，為反罷免最後衝刺。記者陳敬丰／攝影

罷免 韓國瑜 廖偉翔 羅廷瑋 萬美玲 王鴻薇 盧秀燕

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