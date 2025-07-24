快訊

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜女單最佳成績

輝達登全球市值龍頭！黃仁勳工作全年無休 成功祕訣全靠「忽略這件事」

傅崐萁罷免案選前之夜 罷團、藍營都辦花蓮遊行

中央社／ 花蓮縣24日電

726罷免投票倒數，25日選前之夜，花蓮罷團晚間6時從自由廣場出發，徒步繞行花蓮市區；國民黨立委傅崐萁的反罷大遊行隊伍，明天晚上6時將從花崗山田徑場出發。

24名國民黨立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，將在26日舉行投開票。

傅崐萁今天上午由前中廣董事長趙少康、花蓮縣長徐榛蔚陪同，在花蓮市區車隊掃街；下午則由在地藍營民意代表陪同，車隊繞行吉安鄉宣傳造勢。

國民黨花蓮縣黨部表示，明天選前之夜，將集結支持者，晚上6時從花崗山田徑場出發，進行「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，徒步繞行花蓮中山路、中華路及中正路等重要路口。

罷團「微光花蓮」今天發起為期2天的「守護花蓮．迎向希望」機車大車掃，從玉里鎮出發一路往北，明天集中花蓮市、吉安鄉兩大區域。

另外，罷團「曙光花蓮」及「挺美小隊」明晚6時舉行「創造改變．花蓮」遊行嘉年華，隊伍從自由廣場出發，繞行建林街、和平路、民國路、中山路、中華路及中正路等重要路口，晚間9時返回自由廣場，進行公民肥皂箱，由民眾輪流發言，表達支持罷免立場。

罷免 罷團 國民黨 傅崐萁

延伸閱讀

捐款反遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

欲捐7千萬被打壓童子賢澄清是指0206地震 花蓮縣府：考慮法律行動

童子賢回擊徐榛蔚：縣長辭職賭咒 是唱「空頭支票」的苦旦戲

相關新聞

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

和碩董事長童子賢近日爆料曾以個人名義捐款賑災花蓮，卻被縣政府「繞一手」的說法，今日遭傅崐萁按鈴提告。對此，童子賢回應指出...

中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權

首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為...

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

花蓮縣長徐榛蔚今天下午到花蓮地檢署提告童子賢涉嫌誹謗，傅崐萁隨後也前往按鈴控告童子賢。傅說，雖然提告，仍給童子賢24小時向縣民道歉...

蔡英文表態未提挺罷免 媒體人揭「高明政治手腕」：真的賺爛

大罷免案進入最後倒數，前總統蔡英文於23日深夜在臉書發文表態，對罷免行動發聲，讓不少綠營支持者感到振奮。不過，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文的文字遣詞極為謹慎，雖表達支持公民運動，卻避開「投同意票」與「大罷免大成功」等明確字眼，展現其一貫高明的政治手腕。

726大罷免後內閣改組？ 行政院最新回應出爐

面對7月26日即將登場的大規模罷免投票，外界關注是否將引發內閣改組。對此，行政院發言人李慧芝24日未正面回應，僅表示，公民團體自發性對立法委員發起不信任投票，是民主社會的具體展現，選務機關將依法辦理罷免案。

5大NG事項別犯！726還用LINE、臉書從事罷免活動 最高罰200萬

第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案26日投票，投票時間從上午8時起至下午4時止。中選會今開記者會提醒投票當天5項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。