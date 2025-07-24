傅崐萁罷免案選前之夜 罷團、藍營都辦花蓮遊行

726罷免投票倒數，25日選前之夜，花蓮罷團晚間6時從自由廣場出發，徒步繞行花蓮市區；國民黨立委傅崐萁的反罷大遊行隊伍，明天晚上6時將從花崗山田徑場出發。

24名國民黨立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，將在26日舉行投開票。

傅崐萁今天上午由前中廣董事長趙少康、花蓮縣長徐榛蔚陪同，在花蓮市區車隊掃街；下午則由在地藍營民意代表陪同，車隊繞行吉安鄉宣傳造勢。

國民黨花蓮縣黨部表示，明天選前之夜，將集結支持者，晚上6時從花崗山田徑場出發，進行「反惡罷、戰獨裁、守護花蓮大遊行」活動，徒步繞行花蓮中山路、中華路及中正路等重要路口。

罷團「微光花蓮」今天發起為期2天的「守護花蓮．迎向希望」機車大車掃，從玉里鎮出發一路往北，明天集中花蓮市、吉安鄉兩大區域。

另外，罷團「曙光花蓮」及「挺美小隊」明晚6時舉行「創造改變．花蓮」遊行嘉年華，隊伍從自由廣場出發，繞行建林街、和平路、民國路、中山路、中華路及中正路等重要路口，晚間9時返回自由廣場，進行公民肥皂箱，由民眾輪流發言，表達支持罷免立場。

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