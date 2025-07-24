「辣的」MV拿政府補助宣傳大罷免？ 文化部回應了

大罷免藍委倒數2天投票，饒舌歌手大支今發布文化部補助的「辣的」MV，內容痛斥「國民黨真的是規組害了了，出賣國家的罪人，對不起人民」，還要國民黨「較緊落來落來落來」。國民黨認為此一MV涉宣傳大罷免，批文化部行政不中立。對此，文化部表示，此一計畫屬於自2023年推出的節目延續型計畫，就時間點而言就與指涉補助罷免宣傳無任何相關。而該項補助也非針對單首歌曲或MV補助。

文化部表示，針對「辣的」MV，文化部補助項目為人人有功練音樂工作室提出《校長兼撞鐘》第3季計畫。補助計畫經外部專業人士審查，認為節目計畫提供台灣嘻哈歌手舞台，有助充實流行音樂新媒體內容，培育流行音樂人才並提增流行音樂多元發展趨勢，同意酌予部分補助，主要為整體支持「網路平台音樂節目」搭配「實體展演」，非針對單首歌曲或MV補助。

文化部強調，尊重創作自由是文化工作最重要核心價值，各項補助絕不涉及干預創作內容，也無涉及任何行政不中立。

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