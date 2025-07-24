聽新聞
0:00 / 0:00
「辣的」MV拿政府補助宣傳大罷免？ 文化部回應了
大罷免藍委倒數2天投票，饒舌歌手大支今發布文化部補助的「辣的」MV，內容痛斥「國民黨真的是規組害了了，出賣國家的罪人，對不起人民」，還要國民黨「較緊落來落來落來」。國民黨認為此一MV涉宣傳大罷免，批文化部行政不中立。對此，文化部表示，此一計畫屬於自2023年推出的節目延續型計畫，就時間點而言就與指涉補助罷免宣傳無任何相關。而該項補助也非針對單首歌曲或MV補助。
文化部表示，針對「辣的」MV，文化部補助項目為人人有功練音樂工作室提出《校長兼撞鐘》第3季計畫。補助計畫經外部專業人士審查，認為節目計畫提供台灣嘻哈歌手舞台，有助充實流行音樂新媒體內容，培育流行音樂人才並提增流行音樂多元發展趨勢，同意酌予部分補助，主要為整體支持「網路平台音樂節目」搭配「實體展演」，非針對單首歌曲或MV補助。
文化部強調，尊重創作自由是文化工作最重要核心價值，各項補助絕不涉及干預創作內容，也無涉及任何行政不中立。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言