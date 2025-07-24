控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

和碩董事長童子賢近日爆料曾以個人名義捐款賑災花蓮，卻被縣政府「繞一手」的說法，今日遭傅崐萁按鈴提告。對此，童子賢回應指出，「我講的話都有所本，所以告跟不告，對我來說沒有什麼差」。

童子賢表態支持罷免傅崐萁，日前以自身捐款經驗，指責傅崐萁將「善款繞一手」，以及縣府竟致電恐嚇校方「不准接受台北來的人直接捐款」等事，讓傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚駁斥「不實指控」並要求道歉，兩人今日皆按鈴提告。

童子賢今日回應「要告就告」，指出「選舉的時候，政治人物互相告來告去，然後過幾天選完，又說不告、不想浪費司法資源」。

針對傅崐萁指出「如果有任何事證徐榛蔚或傅崐萁有下令這樣的事情，我就辭掉立委」，童則回應，「你當然沒有下令啊，不用下令，只要使個眼神，然後教育局、社會局就會去施壓，難道還需要下令嗎？講的好像一副慷慨激昂的樣子，是打烏賊戰術」。

童子賢強調，當初自己與公司希望捐款協助災區學校、社福機構，這些單位卻接到縣府恐嚇，「不能接受台北來的人直接幫助，否則會對你不客氣」一事，自己都有證人，如果對方（傅崐萁）要進入司法程序，他當時身邊也有五、六個幹部、工程單位等等，許多人都可以作證。

童子賢自承，近日他披露這些往事，已接到許多花蓮在地人士的支持、也致電給他訴苦。「我們就很灰心，想說：怎麼生態會變成這個樣子呢？我們對他的不滿，並不是憑空而來，我不會因為他是藍軍，我就對他扯後腿、或故意給他臉色看，那我們是實事求是嘛！」

童子賢說，他覺得傅崐萁「現在就是想要把水搞混，缺少道德上、政治上的宏觀高度」，已經進入打烏賊戰的情況。

童子賢出生花蓮，對家鄉有深厚情感， 2018年與2024年花蓮兩度重震，他主動捐款協助災區重建與需求，童子賢與和碩集團捐款接近一億台幣，共捐出9972萬元，其中個人名義捐出金額為5363萬元，佔捐款比重達54%。

童子賢今天並提出一長串捐款名單和金額，回應縣府指出「查不到捐款」和「捐款太少」等質疑，他提出列表強調與和碩集團捐助的對象甚多，包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購、世界展望會、公益平台、花崗國中、美崙國中、鳳林國中、明義國小、門諾醫院、東華大學、善牧中心、花蓮家扶中心、花蓮黎明教養院、玉里天主堂、玉里安德啟智中心、花蓮畢世大教養院、花蓮黑潮基金會等24個單位。

童子賢提出一長串捐款名單和金額，回應花蓮縣府指出「查不到捐款」和「捐款太少」等質疑。圖／童子賢提供 童子賢提出一長串捐款名單和金額，回應花蓮縣府指出「查不到捐款」和「捐款太少」等質疑。圖／童子賢提供 和碩董事長童子賢向本報記者提出2018年的捐款證明。圖／童子賢提供 和碩董事長童子賢向本報記者提出2018年的捐款證明。圖／童子賢提供

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