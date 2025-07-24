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影／賴總統領軍大罷免 盧秀燕曝：幫忙反罷比自己選舉還辛苦
首波大罷免周六投票，國民黨台中市長盧秀燕今受訪時說，總統親自發動國家資源、親自領軍大罷免，她經歷6屆立委選舉等九次選舉，感受國家的壓力，資源的打壓和追殺，「我也承認，這次幫忙他們（反罷），比自己選舉還要辛苦」。
盧秀燕今天下午3時，陪同台中藍委廖偉翔車掃反罷免，她行前受訪，被問及連幾天的反罷車掃等，是否覺得比自己選舉還辛苦？盧秀燕說，的確，罷免是負面選舉，尤其總統這次是無差別罷免，即使在野黨立委做得再好還是要罷免、一黨獨大，且執政黨掌握國家機器、資源，所以的確比一般的選舉還要辛苦。
盧秀燕指出，「我也承認，這次幫忙他們（反罷），比自己選舉還要辛苦」。因為感受國家的壓力，資源的打壓和追殺，所以她非常同情這屆的立委。她擔任六屆立委，也選過二屆市長、一屆省議員等，歷經九次選舉，從來沒有這麼艱難過。
盧秀燕認為，因為總統親自發動國家資源、親自領軍，在反民主大罷免，她的確感到非常艱辛，但台灣人是勇敢的，台灣是守護民主的，唯有全民站出來，告訴總統什麼是民主，同時小蝦米對抗大鯨魚，如果能夠成功，人民有機會出頭天。
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