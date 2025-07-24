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閩南狼罷免新歌獲文化部補助 藍轟濫用納稅錢：不演了？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃質疑，網路出現歌詞謾罵國民黨的MV，當中政治意識形態明顯，歌詞毫不避諱攻擊、抹黑抹紅在野黨，國民黨尊重音樂創作自由，但MV補助單位竟是文化部，主辦單位則是中華文化總會，如此濫用人民納稅錢，令人質疑是否合理、合法？圖／取自國民黨YouTube
國民黨發言人楊智伃質疑，網路出現歌詞謾罵國民黨的MV，當中政治意識形態明顯，歌詞毫不避諱攻擊、抹黑抹紅在野黨，國民黨尊重音樂創作自由，但MV補助單位竟是文化部，主辦單位則是中華文化總會，如此濫用人民納稅錢，令人質疑是否合理、合法？圖／取自國民黨YouTube

罷免投票倒數2天，挺罷免的饒舌歌手大支近期與「閩南狼」陳柏源、楊舒雅推出新單曲「辣的」。國民黨今舉行記者會質疑，歌詞謾罵國民黨的MV，結尾竟寫上是由文化部補助、文化總會主辦，贊助單位則寫上台灣證券交易所，難道納稅錢已成為賴政府用來綁百工百業、拿來挺惡罷的工具？民進黨黨國一體完全不演了？呼籲大家周六一定要站出來不同意罷免，不同意民進黨把人民納稅錢用在政治惡鬥上。

國民黨發言人楊智伃表示，這首MV當中政治意識形態明顯，歌詞毫不避諱攻擊、抹黑抹紅在野黨，國民黨尊重音樂創作自由，但MV最後列上的補助單位竟是文化部，主辦單位則寫上中華文化總會，如此濫用人民納稅錢，令人質疑是否合理、合法？

楊智伃質疑，該MV直接在大罷免前夕發布，難道民進黨黨國一體完全不演了？MV中的主角政治立場明顯，是這次掀起大惡罷、意識形態綠油油的熟悉面孔，MV最後除了列出文化部補助、中華文化總會主辦，贊助單位則寫上台灣證券交易所。證交所雖然不是公家機關，但應秉持政治中立，贊助這類MV明顯違反政治中立原則；文化部則擺明是拿人民的納稅錢來添加大罷免柴火；文總的經費來源主要來自文化部補助及國營事業的捐助，也是拿人民納稅錢，難道納稅錢已成為賴政府用標案來綁百工百業的惡罷工具？

楊智伃說明，從文化部、文化總會的人物關係圖來看，文化總會會長就是賴清德總統，曹興誠則是文總委員之一，如今變成民進黨的「新曹流」；至於文總副秘書長詹賀舜則是民進黨前新媒體中心主任，這支MV難道是民進黨新媒體黨工直接入駐中華文化總會，拿納稅人的錢來去進行民進黨一黨的政治操作？

楊智伃表示，民進黨掌控國家機器，卻把人民納稅錢當做惡罷的工具，手拿百萬標案，難怪有百工百業來挺大罷免，這種音樂還能稱作是自由民主嗎？國民黨尊重音樂跟藝術的創作，但反對在選舉罷免的敏感時機，拿著人民的納稅錢進行政治鬥爭，為大惡罷增添柴火。

新北市議員江怡臻表示，詹賀順去年10月轉進文總，如今看來就是要為大罷免來增添柴火。不只是MV，文總在臉書上還披露辦了多場巡迴演唱會，相關資訊也列名補助單位文化部、主辦單位文總、贊助單位臺灣證券交易所，甚至技術指導還是數位發展部的數位產業署。這些單位完全不演了，拿著納稅人的錢在進行惡意罷免。

江怡臻質疑，當初八炯與MV的男主角閩南狼跑到國民黨中央踢館，自己還說就是來面試「拿文化部的錢」，言猶在耳，如今證明他們的確拿了文化部的錢。文化部藉由補助來攻擊在野黨，是否已然違反預算法及選罷法相關規定？文化部、文總是否圖利特定的創作者？這樣的補助是否符合文化部補助的作業要點？眾多疑點，相關單位都必須向國人交代清楚。

罷免 文化部 民進黨 國民黨 楊智伃 文化總會

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