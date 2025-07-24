快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

14次站台王鴻薇 蔣萬安回防本命區：不能走回一言堂

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（左）展開鐵人車隊掃街行程，下午邀請北市長蔣萬安車隊掃街。記者邱書昱／攝影
國民黨立委王鴻薇（左）展開鐵人車隊掃街行程，下午邀請北市長蔣萬安車隊掃街。記者邱書昱／攝影

國民黨立委王鴻薇今從早到下午展開鐵人車隊掃街，作為本命區、台北市長蔣萬安下午更是第14度陪掃。被媒體問及萬一王遭罷免，恐重擊2026議員及市長選舉，蔣萬安說，重要的是要守住監督力量，不能走回一言堂。

王鴻薇上午由立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌及無黨籍立委高金素梅車掃，下午又由蔣萬安在中山區長春路上車掃。現場聚集不少支持者，更製作反惡罷、投不同意的立牌，更貼心地送上補品給王鴻薇。

蔣萬安會前受訪表示，確實他對中山區最有感情也最熟悉，所以在最後兩天來陪王鴻薇車隊掃街。當然台北市國民黨的五位委員，明天也會陪賴士葆、前天陪李彥秀，五位北市立委在立法院的表現、地方建設都深獲肯定。

他說，不管是從捷運興建到校舍改建，普發現金到軍人加薪，守住優秀立委，五席一席都不能少，所以一定要出來投下不同意罷免。

媒體詢問，稍早國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽指出，蔣萬安本命區的王鴻薇被罷掉，會重擊蔣，甚至連動2026議員及市長選舉。蔣萬安強調，北市各項建設，都靠5位國民黨委員協助，向中央爭取經費，不管是捷運興建、校舍改建、各項並與中央部會協調，都是密切配合。

他說，當然更重要的是這一次需要守住監督的力量，所有民眾的權益，包括普發現金1萬元，包括軍人加薪、勞工五天假，不能走回頭路、不能犧牲所有百姓的權益，大家要踴躍出來投票，不能走回一言堂。

另外，有關世大運遭中國大陸人員阻擋賀電。蔣萬安說，其實已經表達堅定立場，對於中共這種粗暴惡意的暴力行為，嚴厲譴責，一定要守護所有為台灣爭光的每一位選手。

熱情支持者向北市長蔣萬安招呼並向王鴻薇加油。記者邱書昱／攝影
熱情支持者向北市長蔣萬安招呼並向王鴻薇加油。記者邱書昱／攝影

罷免 蔣萬安 王鴻薇 國民黨 世大運

延伸閱讀

世大運陸搶我選手賀電 蔣萬安：暴力無法抹滅台灣之光

韓國瑜車掃力挺王鴻薇 黃國昌嗆林右昌：連基隆都不敢走進去

韓國瑜陪王鴻薇車隊掃街 呼籲選民投下「不同意」

北市5藍委若「她」被罷掉 戴錫欽：將重擊蔣萬安、影響2026

相關新聞

中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權

首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為...

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

花蓮縣長徐榛蔚今天下午到花蓮地檢署提告童子賢涉嫌誹謗，傅崐萁隨後也前往按鈴控告童子賢。傅說，雖然提告，仍給童子賢24小時向縣民道歉...

賑災7千萬統一給花蓮縣府分配？童子賢未道歉 徐榛蔚提告了

和碩董事長童子賢日前到花蓮挺罷免傅崐萁，爆料地震賑災7000萬元卻被告知一定要交縣府統一分配。縣長徐榛蔚限24小時內道歉未獲回應，今天下午...

蔡英文表態未提挺罷免 媒體人揭「高明政治手腕」：真的賺爛

大罷免案進入最後倒數，前總統蔡英文於23日深夜在臉書發文表態，對罷免行動發聲，讓不少綠營支持者感到振奮。不過，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文的文字遣詞極為謹慎，雖表達支持公民運動，卻避開「投同意票」與「大罷免大成功」等明確字眼，展現其一貫高明的政治手腕。

726大罷免後內閣改組？ 行政院最新回應出爐

面對7月26日即將登場的大規模罷免投票，外界關注是否將引發內閣改組。對此，行政院發言人李慧芝24日未正面回應，僅表示，公民團體自發性對立法委員發起不信任投票，是民主社會的具體展現，選務機關將依法辦理罷免案。

5大NG事項別犯！726還用LINE、臉書從事罷免活動 最高罰200萬

第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案26日投票，投票時間從上午8時起至下午4時止。中選會今開記者會提醒投票當天5項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。