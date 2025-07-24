14次站台王鴻薇 蔣萬安回防本命區：不能走回一言堂

國民黨立委王鴻薇今從早到下午展開鐵人車隊掃街，作為本命區、台北市長蔣萬安下午更是第14度陪掃。被媒體問及萬一王遭罷免，恐重擊2026議員及市長選舉，蔣萬安說，重要的是要守住監督力量，不能走回一言堂。

王鴻薇上午由立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌及無黨籍立委高金素梅車掃，下午又由蔣萬安在中山區長春路上車掃。現場聚集不少支持者，更製作反惡罷、投不同意的立牌，更貼心地送上補品給王鴻薇。

蔣萬安會前受訪表示，確實他對中山區最有感情也最熟悉，所以在最後兩天來陪王鴻薇車隊掃街。當然台北市國民黨的五位委員，明天也會陪賴士葆、前天陪李彥秀，五位北市立委在立法院的表現、地方建設都深獲肯定。

他說，不管是從捷運興建到校舍改建，普發現金到軍人加薪，守住優秀立委，五席一席都不能少，所以一定要出來投下不同意罷免。

媒體詢問，稍早國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽指出，蔣萬安本命區的王鴻薇被罷掉，會重擊蔣，甚至連動2026議員及市長選舉。蔣萬安強調，北市各項建設，都靠5位國民黨委員協助，向中央爭取經費，不管是捷運興建、校舍改建、各項並與中央部會協調，都是密切配合。

他說，當然更重要的是這一次需要守住監督的力量，所有民眾的權益，包括普發現金1萬元，包括軍人加薪、勞工五天假，不能走回頭路、不能犧牲所有百姓的權益，大家要踴躍出來投票，不能走回一言堂。

另外，有關世大運遭中國大陸人員阻擋賀電。蔣萬安說，其實已經表達堅定立場，對於中共這種粗暴惡意的暴力行為，嚴厲譴責，一定要守護所有為台灣爭光的每一位選手。 熱情支持者向北市長蔣萬安招呼並向王鴻薇加油。記者邱書昱／攝影

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