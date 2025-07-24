中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權
首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為審定公告日，將會就結果依法審定，按照公職選罷法規定，審定為罷免通過者依法予以解職，當天不能再擔任立委、行使立委職權。
中選會先前公告罷免案工作進行程序表，7月26日投票、開票；8月1日前審定罷免投票結果；8月1日公告罷免投票結果。
陳朝建稍早被問及遭罷免立委任期是到8月1日或待立院8月31日延會日，陳朝建說，罷免投票是在726，當天投票當天會採「今日事今日畢」，中選會將就結果發稿說明，經法定程序，計票成果要經過地方選委會審認，審認完畢再回報中選會審定。
陳朝建說，7月26日是投開票日，8月1日是審定公告日，當天就結果依法審定，按照公職選罷法規定，如果在審定日，審定為罷免通過者依法當天將予以解職，即當天不能再擔任立法委員、行使立委職權，這些通通是法律明定。
至於投票當天恐遇雙颱，陳朝建表示，會跟中央氣象署保持密切聯繫，現階段根據氣象署提供氣象資訊，目前兩個颱風對25日、26日並無直接影響，倘若有任何影響發生，地方首長依照法令規定停班停課，中選會與選委會也都會依照選罷法66條辦理。
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