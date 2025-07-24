林楚茵轟國會作為如「大陸強奪賀電」 丁學忠：抹黑造謠

民主進步黨籍立法委員林楚茵今天表示，中國強奪世大運台灣隊賀電暴行，與中國國民黨籍立委丁學忠在國會作為一樣；丁學忠說，不應在內部找敵人，以抹黑造謠方式分裂台灣。

台灣跆拳道代表隊男子團體在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌後，2名中國人士打算搶奪選手的教育部長賀電，教育部體育署長鄭世忠譴責中國隊野蠻暴力。

林楚茵與罷免團隊到雲林縣四湖鄉車隊掃街，林楚茵表示，中國拿台灣當出氣包，台灣人應勇敢站出來譴責中國暴行。

她說，國民黨籍立委在立法院扮演中國代理人，通過賣台親中法案、刪減國防預算，配合中國欺壓霸凌台灣；遭提罷免的丁學忠（雲林第1選舉區選出）在立法院很少發聲，但幾次立法院暴力行為都沒缺席，對民進黨籍立委施以暴力，這做法就跟中國行為一樣。

林楚茵表示，丁學忠宣傳已為雲林爭取新台幣56億元建設經費是「割稻尾」，不論基礎建設成果或農業援助，都是中央政府核定預算，丁學忠與其他國民黨籍立委只會杯葛、刪減預算。

丁學忠發布聲明說，他跟全國人民一樣憤慨，嚴厲譴責中共施壓，「愛護中華民國是我們的堅持」。現在面對外部威脅，應團結對外，執政黨不應為政治操作而誤導大眾、煽動情緒，曲解與消費台灣珍貴民主價值。

他說，雲林鄉親非常肯定他過去1年多政績與服務，積極爭取地方建設經費超過56億元，從防洪、交通、醫療、農業到青年福利都有具體成果。

此外，民進黨籍立委陳亭妃下午在同黨籍立委劉建國陪同下，到雲林口湖鄉高喊支持「雲林拔釘」，拜託鄉親為民主與台灣同意罷免。

雲林縣長張麗善昨天起請假3天，下鄉催票宣傳反罷免，今天由雲林縣議會副議長蔡咏鍀陪同在雲林北港鎮車掃；張麗善說，大家要出來投不同意罷免，讓總統賴清德知道什麼是民意。

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