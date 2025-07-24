民團辦挺罷免遊行 矢板明夫響應籲文教界拒陸影響

多個民間團體今天舉行「文教界挺大罷免」遊行，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，許多在中國掙錢的藝人與中共合作，反對台灣的自由，他與文教界站出來，拒絕來自中國的影響，並強調大罷免一定會成功。

罷免投票邁入倒數，望春風文化藝術基金會董事長陳秀麗、印太戰略智庫執行長矢板明夫、駐瑞士前大使王世榕、台灣國創辦人王獻極、台灣基進黨主席王興煥、台聯黨主席周倪安等人今天在立法院外舉行「文教界挺大罷免」遊行，並於遊行前舉行記者會。

陳秀麗表示，現在的國民黨不僅不反共，甚至把台灣送去中國，毫無道理，今天的遊行車隊將播送昔日的愛國歌曲「反攻大陸去」。她呼籲，2天後的投票一定要成功。王獻極表示，7月26日台灣隊要消滅中共在台的代言人，絕對有信心可以讓對方大敗。

矢板明夫指出，這幾天中國國台辦出來反對大罷免，開始把手伸到台灣內部來，企圖第3次國共合作，破壞台灣的自由與憲政；音樂人羅大佑也在此時出來反對大罷免，其實有很多在中國掙人民幣的藝人，都紛紛跳出來與中共合作，反對台灣的自由。

矢板明夫強調，他與文教界站出來，是要拒絕來自中國的影響，並把所有愛台灣的音樂人凝聚在一起；距離投票只剩2天，大罷免一定會成功。

王興煥提到，大罷免投票即將到來，在最後衝刺階段，他呼籲必須全民總動員促成罷免成功，包含台獨建國派、中華民國台灣派、左派或右派，只要是拒絕中國統治台灣，都藉此機會清除棲身在民意殿堂的中國代理人，在7月26日翻轉國會結構。

周倪安談及，雖然民主是少數服從多數，但多數應尊重少數，立法院這1年來的狀況很糟糕，很多法案逕付二讀後不久就表決；過去大家一起反ECFA、反服貿和自經區，這次罷免就是要把通匪的立委趕出去。

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