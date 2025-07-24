新竹罷團批藍白刪科學園區預算 鄭正鈐：僅限業務費不影響研發
新竹雙罷進入最後攻防，罷團今召開記者會批國民黨立委鄭正鈐胡亂刪除科學園區預算，已嚴重影響科技研發。鄭正鈐辦公室也回應，凍結預算僅限於科學園區的業務費，如水電、印刷、文具等雜項支出，並不涉及科技研發核心預算。
新竹雙罷發言人林志潔指出，藍白陣營立委在今年預算會期，聯手刪減並凍結科技研發相關預算，無視合理性與程序正當性，對台灣科技命脈造成嚴重衝擊。竹科、中科、南科三大科學園區業務費遭不明理由統凍統刪，比例高達70%，50年來首見如此亂刪，嚴重打擊科技研發。
林志潔說，最可笑的是刪減南部科學園區的理由，是「中科」執行業務不力，懷疑是複製貼上亂寫。罷免推動後，突然又將凍結比例減統一凍結30%，前後凍結金額相差約40%預算，影響金額高達1億5983萬元，相當於一個科學園區全年業務費。
林志潔痛批，如此大的差距，卻沒有提出任何理由，顯然只是為了救罷免，把立法院當成亂刪亂凍喊價的市場，毫無專業，「統刪統凍」政策既草率又缺乏透明，已嚴重影響科技研發、產業輔導及人才培育等攸關國家競爭力發展事項。此外，還提案刪除智慧財產保護經費5千萬。
對此鄭正鈐辦公室回應，「凍結30%預算」，僅限於科學園區的業務費，如水電、印刷、文具等雜項支出，並不涉及科技研發核心預算。科學園區管理局真正涉及研發的預算，是編列在「獎補助費」科目，完全未受影響。刻意混淆業務費與獎補助款的差別，若非不懂預算結構，就是惡意誤導。
更重要的是，該筆業務費早在今年5月29日，在行政單位說明完畢後即由立法院正式解凍。拖延的原因並非立法院阻擋，而是行政院遲遲未補齊資料。行政院長卓榮泰甚至為了增加連署意願，拖到4月底才要求所屬單位提出解凍報告，意圖製造立法院阻撓國家發展的假象。這段過程自3月至5月已有多家媒體報導。
鄭正鈐辦公室強調，預算審查與凍結的出發點，是基於責任與透明原則。依法監督、要求行政機關提出說明，是民意機關應盡的職責，也是確保納稅人權益的基本保障。讓政策更周全、執行更有效，這才是真正支持科技產業發展的態度。呼籲媒體與社會大眾理性看待預算審查，不要被特定政治勢力帶風向。
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