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影／罷免投票剩不到48小時…陪子弟兵拜票 盧秀燕：比自己選還辛苦

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）陪同立委廖偉翔（左）車隊掃街拜票。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）陪同立委廖偉翔（左）車隊掃街拜票。記者黃仲裕／攝影

726罷免投票剩下不到48小時，台中市長盧秀燕下午陪同立委廖偉翔進行車隊掃街，她在受訪時表示，罷免是一種負面選舉，尤其總統這一次是無差別罷免，即使做得這麼好也是要罷免，為的就是一黨獨大。

盧秀燕也承認陪同子弟兵輔選比自己選舉還要辛苦，因為感受到國家的壓力，資源的打壓及追殺，比自己選舉還要辛苦。盧秀燕也說，總統在進行反民主的大罷免，她也備感艱辛，但是台灣人是勇敢的，台灣人是守護民主的，也因此全民要站出來，告訴總統是什麼民主，小蝦米也能出頭天。

罷免 盧秀燕 廖偉翔

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