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5大NG事項別犯！726還用LINE、臉書從事罷免活動 最高罰200萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
選舉投票示意圖。聯合報系資料照
選舉投票示意圖。聯合報系資料照

第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案26日投票，投票時間從上午8時起至下午4時止。中選會今開記者會提醒投票當天5項注意事項，凌晨起不能在通訊軟體、臉書等或其他媒體從事罷免活動，最高可處200萬元罰鍰，另應攜帶身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。

中選會提醒，全國各地投開票應用物品如圈選工具、印台或印泥等，是由各市縣選委會依法辦理採購，經由鄉鎮市區公所連同選務設備分送至各投開票所。但至今仍有網路造謠者刻意稱投票人可準備圈選工具，或是可自備印泥或印台等，不實訊息明顯與選務法令規定不符，目的是要干擾投票秩序並影響民主投票，請投票人使用選委會提供的圈選工具。

中選會表示，北市等9個市縣選舉委員會共設置5947處投票所，投票所以沿用113年總統、副總統及立法委員選舉投票所設置地點為主，中選會網站設有各罷免案投開票所地點查詢網站，民眾只要點選戶籍所在的區及里或鄰，就會顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所的準確位置。

至於罷免投票日當天應注意的禁制事項，包括第一，7月26日投票日凌晨起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事罷免活動，違反者處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人加重處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

第二，請勿在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。第三，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

第四，不可以撕毀罷免票，違者，處以新台幣5千元以上5萬元以下罰鍰。第五，請勿攜出罷免票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案26日投票，投票時間從上午8時起至下午4時止。中選會副主委陳朝建今開記者會提醒投票當天5項注意事項。記者張曼蘋／攝影
第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案26日投票，投票時間從上午8時起至下午4時止。中選會副主委陳朝建今開記者會提醒投票當天5項注意事項。記者張曼蘋／攝影

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