影／提「台中投票所偏僻」謠言 盧秀燕酸卓榮泰：難怪詐騙這麼多
首波罷免周六投票，網傳「台中不斷更改投開票所，地點偏僻詭異？」台灣事實查核中心昨闢謠，說明相關傳言屬錯誤訊息，行政院長卓榮泰今早重提此事。對此，台中市長盧秀燕今受訪時酸卓揆，身為行政院長要看看事實查核中心，如果說卓揆不會看事實查核中心，難怪國家詐騙這麼多，還說「卓院長，努力打詐，加油！」
盧秀燕今天下午3時，陪同台中藍委廖偉翔車掃反罷免，行前受訪時說，「卓院長做了最壞示範，他連事實查核中心都不會看，自己還帶頭造謠、傳播謠言」，所以難怪台灣詐騙這麼多，「卓院長，努力打詐，加油！」
網傳「台中奇怪投開票所」，提及「有投開票所被遷至偏僻地點」的說法。對此，台灣事實查核中心昨澄清表示，經逐一比對網傳的19處台中市投票所地點後發現，其中11處與今年總統及立委大選相同，其餘8處則因私人場地不願借用或原址有活動需更改，但全數均鄰近前次地點，並未遷至偏僻區域，相關傳言屬錯誤訊息。
行政院長卓榮泰今天說，26日部分投開票所地點更動，影響民眾行使公民權，但選務應力求公正辦理，請中選會要求地方選委會加強說明、提供指引，且未來不能再發生不合理變更投票所情況。
台中市政府秘書長黃崇典表示，本次投票不同於一般選舉，部分場地業者不願出借給罷免投票，另外也有與學校畢業典禮等撞期等因素，其實變更地點的投開票所不多，選委會也有主動公開說明變更地點與原因；台灣事實查核中心已證實，變更地點不是刻意為之，籲外界停止不必要的揣測。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言