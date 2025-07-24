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影／提「台中投票所偏僻」謠言 盧秀燕酸卓榮泰：難怪詐騙這麼多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）陪同立委廖偉翔（左）車隊掃街拜票。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）陪同立委廖偉翔（左）車隊掃街拜票。記者黃仲裕／攝影

首波罷免周六投票，網傳「台中不斷更改投開票所，地點偏僻詭異？」台灣事實查核中心昨闢謠，說明相關傳言屬錯誤訊息，行政院卓榮泰今早重提此事。對此，台中市長盧秀燕今受訪時酸卓揆，身為行政院長要看看事實查核中心，如果說卓揆不會看事實查核中心，難怪國家詐騙這麼多，還說「卓院長，努力打詐，加油！」

盧秀燕今天下午3時，陪同台中藍委廖偉翔車掃反罷免，行前受訪時說，「卓院長做了最壞示範，他連事實查核中心都不會看，自己還帶頭造謠、傳播謠言」，所以難怪台灣詐騙這麼多，「卓院長，努力打詐，加油！」

網傳「台中奇怪投開票所」，提及「有投開票所被遷至偏僻地點」的說法。對此，台灣事實查核中心昨澄清表示，經逐一比對網傳的19處台中市投票所地點後發現，其中11處與今年總統及立委大選相同，其餘8處則因私人場地不願借用或原址有活動需更改，但全數均鄰近前次地點，並未遷至偏僻區域，相關傳言屬錯誤訊息。

行政院長卓榮泰今天說，26日部分投開票所地點更動，影響民眾行使公民權，但選務應力求公正辦理，請中選會要求地方選委會加強說明、提供指引，且未來不能再發生不合理變更投票所情況。

台中市政府秘書長黃崇典表示，本次投票不同於一般選舉，部分場地業者不願出借給罷免投票，另外也有與學校畢業典禮等撞期等因素，其實變更地點的投開票所不多，選委會也有主動公開說明變更地點與原因；台灣事實查核中心已證實，變更地點不是刻意為之，籲外界停止不必要的揣測。

罷免 詐騙 盧秀燕 卓榮泰 行政院

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