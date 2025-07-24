罷免前全國打詐、掃黑、肅槍及緝賭 共逮8428人

面對7月26日即將登場的大規模罷免投票，外界關注是否將引發內閣改組。對此，行政院發言人李慧芝24日未正面回應，僅表示，公民團體自發性對立法委員發起不信任投票，是民主社會的具體展現，選務機關將依法辦理罷免案。

2025-07-24 14:37