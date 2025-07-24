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罷免前全國打詐、掃黑、肅槍及緝賭 共逮8428人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警政署長張榮興今天舉行罷免前專案會議，要求各警察單位維護活動平安順利。記者廖炳棋／翻攝
警政署長張榮興今天舉行罷免前專案會議，要求各警察單位維護活動平安順利。記者廖炳棋／翻攝

7月26日是罷免投開票日，由於僅剩2天，警政署署長張榮興今天再次主持投票前專案會議，邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部，要求維護投票日平安、平順、平穩。

警政署表示，為維護罷免投票日前社會治安，辦理「全國同步打詐、掃黑、肅槍及緝賭行動專案」，總計查獲詐欺集團931團5449人、查扣不法所得12億2447萬餘元；執行治平專案177件，查獲犯嫌1053人、查扣6294萬餘元；查緝非法槍械471枝（含非制式槍104枝、模擬槍367枝）及改造槍械場所10處；查獲賭博案件331件1926人、查扣賭資5897萬餘元。

罷免投開票日，全國共5947處投開票所，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，動員警力1萬5千餘人及協勤民力近6千人，共約2萬1千人，以完成投票維安任務，同時維持治安穩定、交通順暢及選後秩序。

張榮興指出，這次罷免規模史無前例，為確保投開票順利完成，他在會中明確提示6項工作重點：

一、罷免活動衝突爭議案件，迅速區隔妥適處理，並詳實了解案件始末，主官應即時親自掌握。

二、投開票日罷免票警衛人員全程護送運抵投開票所，投票後亦全程護送返各選委會封存保管。

三、掌握投票前大型造勢活動，縝密規劃安維勤務，對於立場相左團體，事先溝通協調疏處，防止衝突挑釁，發生暴力事件。

四、處理錯假訊息案件，注意時效，對網路錯假訊息於第一時間協請下架，並即時澄清說明。

五、投開票當日規劃警衛人員、協勤民力及機動處理小組，以因應投開票所突發狀況，並與責任區選監委員、檢察官保持密切聯繫。

六、選後針對轄內投開票所、選務機關、司法機關及政府公署等重要處所，預先規劃警力部署、預置阻材，防止投票後群眾聚集陳抗。

罷免 衝突 警察 維安 打詐 司法 詐欺 假訊息 檢察官 選委會

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