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大罷免投票在即...台中地檢立案偵辦20案 涉賄、假訊息最多

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

7月26日罷免投票來臨，台中市第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪，及第6選區羅廷瑋等3名立委列第一波罷免投票，藍、綠近期造勢頻繁，台中地檢署已掌握多達20件選舉情資，又以涉賄、假訊息最多，目前均分「選他」字案由檢察官偵辦中。

據了解，台中各地警方前後受理罷免選舉案件，也有當時人直接赴台中地檢署提告、檢舉，中檢目前掌握20件情資，其中涉嫌有對價關係的賄選、假訊息各有6件，偽造文書有5件，其餘3件為偽造文書。

由於情資證據有限，檢方目前均分「選他」字案，由各股檢察官偵辦中。

中檢7月16日起已成立「查察妨害罷免執行小組」，由專責人員24小時受理檢舉妨害罷免不法情事，民眾若發現有賄選、暴力脅迫、選舉賭盤、境外介選或散布不實訊息等妨害罷免投票情事，可向檢舉專線0800-024-099（撥通後再按「4」） 檢舉，若成案最高可獲2000萬元獎金。

罷免

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