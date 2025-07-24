桃園反罷免車隊掃街遇陣雨 韓國瑜神回應逗笑眾人

罷免投票在即，立法院長韓國瑜今天下午陪國民黨桃園立委萬美玲，出發時雖遇陣雨攪局，但風雨無阻，更笑說「我這顆頭防水」，不用戴帽子，而2人所到之處都有民眾冒雨力挺，高呼「不同意罷免」。
韓國瑜今天下午2時抵達萬美玲服務處，上車掃街前短暫與反罷民眾合影，面對媒體詢問「失敗為成功之母」說法，僅以「大罷免大失敗」回應；韓、萬2人出發時雖遇短暫陣雨，但韓國瑜笑說「我這顆頭防水，只怕太陽曬」，不用戴帽子，妙語如珠逗笑車隊成員，而天氣也在出發不久後放晴。
韓國瑜陪同萬美玲從中路重劃區一路繞到中正路商圈，所到之處除了支持者揮舞國旗，也有機車騎士比讚加油打氣，更有路人強調自己從「萬議員挺到萬立委」，此役堪稱萬美玲的第7戰，絕對不會缺席。
面對民眾力挺，萬美玲頻頻道謝，韓國瑜也不時揮手或拱手回應，呼籲民眾7月26日出門投不同意票，把好立委留在國會，繼續為大家服務。
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和碩董事長童子賢日前到花蓮挺罷免傅崐萁，爆料地震賑災7000萬元卻被告知一定要交縣府統一分配。縣長徐榛蔚限24小時內道歉未獲回應，今天下午到花蓮地檢署提告加重誹謗。
大罷免案進入最後倒數，前總統蔡英文於23日深夜在臉書發文表態，對罷免行動發聲，讓不少綠營支持者感到振奮。不過，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文的文字遣詞極為謹慎，雖表達支持公民運動，卻避開「投同意票」與「大罷免大成功」等明確字眼，展現其一貫高明的政治手腕。
面對7月26日即將登場的大規模罷免投票，外界關注是否將引發內閣改組。對此，行政院發言人李慧芝24日未正面回應，僅表示，公民團體自發性對立法委員發起不信任投票，是民主社會的具體展現，選務機關將依法辦理罷免案。
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