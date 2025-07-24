桃園反罷免車隊掃街遇陣雨 韓國瑜神回應逗笑眾人

罷免投票在即，立法院長韓國瑜今天下午陪國民黨桃園立委萬美玲，出發時雖遇陣雨攪局，但風雨無阻，更笑說「我這顆頭防水」，不用戴帽子，而2人所到之處都有民眾冒雨力挺，高呼「不同意罷免」。

韓國瑜今天下午2時抵達萬美玲服務處，上車掃街前短暫與反罷民眾合影，面對媒體詢問「失敗為成功之母」說法，僅以「大罷免大失敗」回應；韓、萬2人出發時雖遇短暫陣雨，但韓國瑜笑說「我這顆頭防水，只怕太陽曬」，不用戴帽子，妙語如珠逗笑車隊成員，而天氣也在出發不久後放晴。

韓國瑜陪同萬美玲從中路重劃區一路繞到中正路商圈，所到之處除了支持者揮舞國旗，也有機車騎士比讚加油打氣，更有路人強調自己從「萬議員挺到萬立委」，此役堪稱萬美玲的第7戰，絕對不會缺席。

面對民眾力挺，萬美玲頻頻道謝，韓國瑜也不時揮手或拱手回應，呼籲民眾7月26日出門投不同意票，把好立委留在國會，繼續為大家服務。 立法院長韓國瑜（右）今陪同桃園立委萬美玲掃街反罷免，雖遇陣雨攪局，但他笑稱「我這顆頭防水」，指穿雨衣、不用戴帽，逗笑不少人，而天氣不久後也放晴。記者陳俊智／攝影 立法院長韓國瑜（後排左）今陪同桃園立委萬美玲（後排中）掃街反罷免，強調「大罷免大失敗」記者陳俊智／攝影 立法院長韓國瑜（後排左）今陪同桃園立委萬美玲（後排中）掃街反罷免，強調「大罷免大失敗」記者陳俊智／攝影 立法院長韓國瑜（右）今陪同桃園立委萬美玲掃街反罷免，雖遇陣雨攪局，但他笑稱「我這顆頭防水」，指穿雨衣、不用戴帽，逗笑不少人，而天氣不久後也放晴。記者陳俊智／攝影 立法院長韓國瑜（右）今陪同桃園立委萬美玲掃街反罷免，雖遇陣雨攪局，沿途仍有不少民眾力挺。記者陳俊智／攝影 立法院長韓國瑜（右）今陪同桃園立委萬美玲掃街反罷免，雖遇陣雨攪局，沿途仍有不少民眾力挺。記者陳俊智／攝影 立法院長韓國瑜（右）今陪同桃園立委萬美玲掃街反罷免，雖遇陣雨攪局，但他笑稱「我這顆頭防水」，指穿雨衣、不用戴帽，逗笑不少人，而天氣不久後也放晴。記者陳俊智／攝影

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