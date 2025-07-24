726罷免部分投票所變動 中選會建議3方式確認地點

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中央社／ 台北24日電

7月26日罷免投票倒數，社群平台流傳「台中投開票所被遷至偏僻地點」。中選會今天說，全國9縣市共設置5947處投票所，部分投票所位置異動，民眾可以看投票通知單、上網查詢、或向鄉鎮市區公所洽詢，確認地點再出門投票。

中選會今天透過新聞稿表示，24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票，投票時間為上午8時至下午4時，請民眾攜帶國民身分證、印章與投票通知單，依投票通知單上的投票所地點前往投票。

中選會指出，另也在官網提供投票所地點查詢服務（https://polling.cec.gov.tw/index.html），民眾可上網查詢投票所位置、詳細地址及Google地圖，或向鄉鎮市區公所洽詢投票所地點。

中選會說，7月26日全國9縣市共設置5947處投票所，以沿用民國113年總統副總統及立法委員選舉投票所設置地點為主，不過投票所設置地點是臨時借的，每次設置地點都略有變動，當原本場所無法出借時，鄉鎮市區公所也會考量民眾投票習慣及便利性，就近借適當地點。

中選會指出，適逢暑假，部分學校校舍在此期間進行修繕或舉辦活動等，因此部分投票所位置略有異動。

中選會指出，針對部分未沿用上次選舉設置地點的投票所，中選會已要求直轄市、縣市選委會協調鄉鎮市區公所，透過村里辦公處廣播系統、社群平台、地方有線電視台跑馬燈加強宣導，投票前一日以前，在異動的投票所舊址門口或週邊明顯處張貼告示告知投票所地點，投票日當天也得指派專人至異動的投票所舊址，告知或引導投票人至投票所所在地點投票。

罷免 中選會

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