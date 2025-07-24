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台東罷免升溫 賴坤成與黃建賓槓上揚言互告

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣前立委賴坤成今天選擇與國民黨立委黃建賓正面迎戰，要求黃今天黑前，針對臉書貼文向他道歉澄清並辭去立委，否則告到底。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣前立委賴坤成今天選擇與國民黨立委黃建賓正面迎戰，要求黃今天黑前，針對臉書貼文向他道歉澄清並辭去立委，否則告到底。記者尤聰光／攝影

民進黨台東縣前立委賴坤成昨控訴國民黨立委黃建賓，浪費公帑、工程弊案、酒駕關說等案，遭黃建賓反擊，指賴造謠抹黑，敗壞台東善良風氣，並揚言絕對提告。賴要求黃今天黑前向他道歉澄清並辭去立委，否則告到底。黃則下鄉跑行程，尚未做出回應。

賴坤成表示，黃建賓非但沒有針對他提出的質疑向台東民眾說清楚講明白，還用情緒性的字言在自己的臉書公開說他2006年脫黨參選、惡劣行徑、人格破產、形象極差等，這已經對他從政30幾年來的清白，是扭曲跟抹黑，甚至是侮辱。

他說，質疑控訴黃的案件，有哪一件不是大家所不知，黃在鄉長任內浪費公帑、工程弊案，就是把具文化歷史的舊大武台汽車站打掉後，花2千萬元打造簡陋的公園，甚至放置貨櫃屋彩繪國光號，這不是浪費公帑嗎？而所謂工程弊案？就是工程幾乎都集中自家族公司，有沒有圖利？

另酒駕關說部分，賴坤成強調他當鄉長時的秘書涉及酒駕，被警方依現行犯帶回分局派出所，結果他跑去分局疑似關說後，秘書就放出來，經過16天因有人檢舉，該秘書才被移送法辦。

黃建賓今天則下鄉催票行程，未第一時間回應賴的要求。昨天黃發聲明指出民進黨先是讓敗選的賴坤成月領17萬高薪酬庸，爽領人民納稅錢搞惡罷，現在又派出來抹黑，標準的選輸翻桌，而賴造謠的酒駕關說事件更是2022年綠營議員早已用過的陳年爛招，警方在當時就已經認證是假消息

他說，警方當時已明確表示，他並未關說，反而是協助警方勸張女接受酒測，警方當下更直接開出罰單，至於未立即移送法辦，是因員警認定非現行犯，加上員警因新冠肺炎疫情期間染疫需隔離，才未及時函送，相關事件皆有當時新聞報導所證。

另黃建賓也提到賴坤成其他造謠的浪費公帑、工程弊案等，也是民進黨跟罷團持續在地方造謠的假訊息，團隊早已有掌握，而相關事件完全是假消息，一切皆合法合規，既然賴敢拿警方早已認證是假消息的事情公然抹黑，他也絕對不會姑息這種人敗壞台東善良風氣，絕對提告。

國民黨立委黃建賓今天持續下鄉跑行程，尚未對賴的要求做出回應。圖／翻攝自黃建賓臉書
國民黨立委黃建賓今天持續下鄉跑行程，尚未對賴的要求做出回應。圖／翻攝自黃建賓臉書

罷免 酒駕 關說 黃建賓 賴坤成 民進黨 國民黨 假消息

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