合體洪孟楷車掃催出不同意罷免票 黃國昌：有信心走完最後一哩路

726是大罷免投票日，新北市立委洪孟楷今合體民眾黨主席黃國昌，從林口服務處出發車隊掃街，黃國昌表示，倒數最後兩天，號召所有黨員跟支持者，站出來投下不同意票，要有信心走完最後一哩路。

黃國昌表示，民進黨提出的大罷免毫無正當性，只是展現民進黨想要繼續控制國會，想要一黨專政，針對立委洪孟楷發動的罷免他完全無法理解，一位專業、認真、負責，在國會推動各項改革跟福國利民法案的立委，為什麼要遭遇這樣的罷免？

黃國昌說，洪孟楷過去的表現相信大家有目共睹，他的質詢應該是第一，除了交通委員會，還有去教育文化委員會推動體育改革，及司法改革，希望726所有市民都出來投票，向民進黨發動的大罷免說不，還給台灣純淨的民主空間，讓洪孟楷續留立法院，幫所有選民奮鬥。

被問到如何催出更多民眾黨支持者出來投下不同意罷免票，黃國昌表示，早期就已經表明，絕對不容許民進黨走專制獨裁的老路，反對民進黨的大惡罷，最近在全國推動大惡罷的選區，號召所有黨員、支持者們一起站出來投下不同票，明天他也會參加楷到反惡罷集會，最後這兩天要有信心走完最後一哩路，守護台灣的民主自由。

洪孟楷表示，再2天就要投票，每一分力量都不能或缺，都是讓理性監督政府，讓走回台灣正常生活的力量，要把不同意罷免票催出來，由執政黨發起的拉起的大惡霸不是民主常態，相信雨後一定天晴，投下不同意罷免票，讓在野力量結合繼續監督政府。

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