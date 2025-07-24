柯建銘嗆不去罷免非台灣人 張啓楷酸：他心裡話是想掌立院主導權

首波大罷免投票進入最後倒數，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說「不去罷免，非台灣人也」。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷反批，如果不要柯建銘繼續亂台、成為立法院長，大家就必須讓大罷免大失敗，民進黨執政無能造成諸多貪腐，監督制衡的力量絕對不能消失。

柯建銘上午在臉書發文表示，距離大罷免投票只剩下兩天，很多人興奮之餘又有忐忑不安，自從去年提出「大罷免大成宮」以來，雖然受盡攻擊、抹黑、抹紅及抹紅，他還是讓這項主張成為全民共識，這是台灣人做自己主人、反共護台、救亡圖存的關鍵時刻，「不去罷免，非台灣人也」。

針對柯建銘的說法，張啓楷受訪時說，此篇發文邏輯充滿謬誤及混亂，怪不得連民進黨立委都認為其認知有問題、需要做精神鑑定，如果不要柯建銘繼續亂台、成為立法院長，大家就必須讓大罷免大失敗。

張啓楷指出，柯建銘一直宣稱藍白亂政、台灣需要重開機，然而近9年執政權都握在民進黨手上，導致花費5億元公帑買進口臭雞蛋、共諜藏在府院黨高層等，而民進黨表面上說要修復台灣，結果一場颱風吹垮中南部脆弱的供電與通訊，到處都是被吹破吹垮的光電板，這些都是民進黨執政無能的貪腐結果。

張啓楷說，正是因為有藍白的監督力量，這些問題才能攤在陽光下，全民也才有機會撥亂反正，監督制衡的力量絕對不能消失，不能再讓民進黨全面專制獨裁，更不能讓柯建銘與賴清德總統不思反省，大罷免注定失敗。

張啓楷表示，前總統蔡英文執政8年，再加上賴總統執政1年，台灣人不但沒有過得更好更強盛，反而看到民進黨政府一事無成、弊案接連被揭發，甚至不讓國軍協助災民救災，眼裡只重視鬥爭在野黨，只為了掩飾政府的無能，甚至試圖罷免在野黨立委逃避監督。

張啓楷指出，柯建銘揚言要用「刑法100條」處理在野黨，還說大罷免大成功要收回「還給勞工的5天假」，如此不民主且獨裁的言論，還敢說是就台灣救民主？「他說漏嘴的心裡話，是想掌握立法院主導權的真相。」

張啓楷強調，相信台灣人擁有民主智慧與素養，不要被民進黨的謊話、造謠及話術一再欺騙，真正的民主需要在野力量監督制衡、揭開弊案及真相，而不是讓民進黨試圖一手遮天，「民主不是民主進步黨說的才算民主，台灣也不應只是被民進黨掐住的台灣。」

商品推薦