跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」
花蓮縣長徐榛蔚今天下午到花蓮地檢署提告童子賢涉嫌誹謗，傅崐萁隨後也前往按鈴控告童子賢。傅說，雖然提告，仍給童子賢24小時向縣民道歉，若道歉就撤告，若童提出任何徐榛蔚或他下令的證據，他將辭掉立委。
傅崐萁說，徐榛蔚昨天給童子賢24小時內舉證，但童至今舉不出事證，就是造謠，明顯違反選罷法104條，意圖影響選舉結果。傅說，他今天不只要提告，對於提告後再來引述、轉載童的不實指控，這都是違法，他都會提告。
傅崐萁向童子賢喊話，雖然已提告，還是再給童24小時跟縣民道歉，若道歉他會撤告，並說，「如果有任何事證徐榛蔚或傅崐萁有下令這樣的事情，我就辭掉立委」，傅說，童子賢不實指控踐踏花蓮的指控、又讓蘇花高無法興建，請跟花蓮人說清楚講明白。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言