跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

花蓮縣長徐榛蔚今天下午到花蓮地檢署提告童子賢涉嫌誹謗，傅崐萁隨後也前往按鈴控告童子賢。傅說，雖然提告，仍給童子賢24小時向縣民道歉，若道歉就撤告，若童提出任何徐榛蔚或他下令的證據，他將辭掉立委。

傅崐萁說，徐榛蔚昨天給童子賢24小時內舉證，但童至今舉不出事證，就是造謠，明顯違反選罷法104條，意圖影響選舉結果。傅說，他今天不只要提告，對於提告後再來引述、轉載童的不實指控，這都是違法，他都會提告。

傅崐萁向童子賢喊話，雖然已提告，還是再給童24小時跟縣民道歉，若道歉他會撤告，並說，「如果有任何事證徐榛蔚或傅崐萁有下令這樣的事情，我就辭掉立委」，傅說，童子賢不實指控踐踏花蓮的指控、又讓蘇花高無法興建，請跟花蓮人說清楚講明白。

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