反惡罷捍衛正義 羅智強：守住台灣的民主和言論自由

面對即將到來的726罷免投票，國民黨立委羅智強今日發布最新反罷影片，以「公平」為主軸，訴求全民共同捍衛社會正義。他強調，自己出身基層，深知社會的不公平往往源於權力與特權的濫用，而民進黨發動的大規模罷免行動，並非基於公平，而是政治鬥爭與爭權奪利的行動。

羅智強在影片中指出，當前社會問題叢生，從司法失衡、教育不公，到政府濫用資源、官商勾結，處處顯示出執政者失能與偏頗。他列舉多項案例，包括內政部900萬黑熊親子園遊會、農業部超思雞蛋案、財政部雲端發票抽獎爭議、監委濫權使用公務車、綠委與詐團牽連、綠友友讓台電虧損卻全民埋單、共諜入侵執政體系等，痛批民進黨的執政早已背離公平正義。

「一個為人民監督政府、積極問政的立委，卻要因為質詢太多、服務太好而被罷免？」羅智強反問。他強調，自己的問政數據全院前段班，服務深獲民眾肯定，如今卻面臨毫無正當性的惡意罷免，只因「做得好、問得多」，由做壞事的執政黨來懲罰克盡監督制衡職責的民意代表？

羅智強直指，這場罷免的背後，不是民意，而是民進黨與新潮流操作的「政治鬥爭劇本」，真正目的是壓制監督、鞏固權力，將台灣社會導向更深層的不公平。他呼籲所有相信正義的公民，在7月26日踴躍投下「不同意罷免」，用選票守護台灣民主的言論自由與社會公理。

羅智強強調，「這不只是為了我，而是為了還這個社會一個公道、一個公平、一個善良」，台灣需要的是良善與監督，而非仇恨與清算。影片最後，他以一句話作結：「咱投不同意，台灣作伙贏。」

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