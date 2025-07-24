快訊

邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

俄失聯客機證實墜毀 尋獲機身殘骸「起火燃燒」機上乘客近50人

聽新聞
0:00 / 0:00

反惡罷捍衛正義 羅智強：守住台灣的民主和言論自由

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。記者胡經周／攝影
國民黨立委羅智強。記者胡經周／攝影

面對即將到來的726罷免投票，國民黨立委羅智強今日發布最新反罷影片，以「公平」為主軸，訴求全民共同捍衛社會正義。他強調，自己出身基層，深知社會的不公平往往源於權力與特權的濫用，而民進黨發動的大規模罷免行動，並非基於公平，而是政治鬥爭與爭權奪利的行動。

羅智強在影片中指出，當前社會問題叢生，從司法失衡、教育不公，到政府濫用資源、官商勾結，處處顯示出執政者失能與偏頗。他列舉多項案例，包括內政部900萬黑熊親子園遊會、農業部超思雞蛋案、財政部雲端發票抽獎爭議、監委濫權使用公務車、綠委與詐團牽連、綠友友讓台電虧損卻全民埋單、共諜入侵執政體系等，痛批民進黨的執政早已背離公平正義。

「一個為人民監督政府、積極問政的立委，卻要因為質詢太多、服務太好而被罷免？」羅智強反問。他強調，自己的問政數據全院前段班，服務深獲民眾肯定，如今卻面臨毫無正當性的惡意罷免，只因「做得好、問得多」，由做壞事的執政黨來懲罰克盡監督制衡職責的民意代表？

羅智強直指，這場罷免的背後，不是民意，而是民進黨與新潮流操作的「政治鬥爭劇本」，真正目的是壓制監督、鞏固權力，將台灣社會導向更深層的不公平。他呼籲所有相信正義的公民，在7月26日踴躍投下「不同意罷免」，用選票守護台灣民主的言論自由與社會公理。

羅智強強調，「這不只是為了我，而是為了還這個社會一個公道、一個公平、一個善良」，台灣需要的是良善與監督，而非仇恨與清算。影片最後，他以一句話作結：「咱投不同意，台灣作伙贏。」

罷免 反罷 羅智強 民進黨 新潮流

延伸閱讀

傳北市藍營里長出國不投票？戴錫欽澄清：絕對沒有這種事情

726反惡罷 羅智強：決定台灣是走向黑暗撕裂還是光明善良

永康商圈店家「不同意罷免」羅智強遭抹紅、洗一星 藍轟獵巫、反民主

長輩不解「同意他為何投不同意？」 羅智強急喊：投5個字的

相關新聞

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

花蓮縣長徐榛蔚今天下午到花蓮地檢署提告童子賢涉嫌誹謗，傅崐萁隨後也前往按鈴控告童子賢。傅說，雖然提告，仍給童子賢24小時...

賑災7千萬統一給花蓮縣府分配？童子賢未道歉 徐榛蔚提告了

和碩董事長童子賢日前到花蓮挺罷免傅崐萁，爆料地震賑災7000萬元卻被告知一定要交縣府統一分配。縣長徐榛蔚限24小時內道歉未獲回應，今天下午到花蓮地檢署提告加重誹謗。

蔡英文表態未提挺罷免 媒體人揭「高明政治手腕」：真的賺爛

大罷免案進入最後倒數，前總統蔡英文於23日深夜在臉書發文表態，對罷免行動發聲，讓不少綠營支持者感到振奮。不過，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文的文字遣詞極為謹慎，雖表達支持公民運動，卻避開「投同意票」與「大罷免大成功」等明確字眼，展現其一貫高明的政治手腕。

726大罷免後內閣改組？ 行政院最新回應出爐

面對7月26日即將登場的大規模罷免投票，外界關注是否將引發內閣改組。對此，行政院發言人李慧芝24日未正面回應，僅表示，公民團體自發性對立法委員發起不信任投票，是民主社會的具體展現，選務機關將依法辦理罷免案。

罷免前全國打詐、掃黑、肅槍及緝賭 共逮8428人

7月26日是罷免投開票日，由於僅剩2天，警政署署長張榮興今天再次主持投票前專案會議，邀集全國各警察機關局長、副局長及分局...

726罷免部分投票所變動 中選會建議3方式確認地點

7月26日罷免投票倒數，社群平台流傳「台中投開票所被遷至偏僻地點」。中選會今天說，全國9縣市共設置5947處投票所，部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。