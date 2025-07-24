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罷團全國監票近5000志工仍不夠 籲民眾加入守護選風

中央社／ 台北24日電

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票，反共護台志工聯盟今天表示，目前已募集近5000名志工監票，但仍不夠，呼籲民眾一起加入守護乾淨的投開票環境。

反共護台志工聯盟今天舉行「對抗惡質選風，反制監控投票教戰傳承」記者會。

曾遭罷免的民進黨前立委陳柏惟表示，4年前他的罷免案投票時，有人疑似在咖啡杯裡藏攝影機，或在投票所外的花圃架設攝影鏡頭，記錄誰有來、誰沒來；等到開票時，這些人還會注意選票上蓋票的位置，是在格子左上、右下等方位。

陳柏惟指出，或許無法直接抓到買票證據，但可以杜絕對手類似行動，呼籲執法機關落實驅離投票所30公尺內徘徊的人員，民眾若遇到也能檢舉，每個公民都要捍衛自己的乾淨投票環境。

遭提案罷免投票失敗的民進黨南投縣議員陳玉鈴提到，她的罷免案投票時也遇到有人待在投票所外徘徊的情況，呼籲支持罷免的選民投完票不要走，可以擔任外部監察員一起監督。

反共律師團召集人律師黃思維說明，選罷法雖規定30公尺內不得干擾投票，但如果在外圍有干擾行為也會觸法。反共護台志工聯盟已製作「監票志工守則」，並陸續提供給罷團，志工如果在開票時遇到燈光不足、唱票聲音不清等情形，要馬上以言語制止、錄影蒐證、回報給聯盟處理。

黃思維表示，已募集近5000名志工監票，但仍然不夠，呼籲報名成功的志工多拉親友一起監票。此外，7月26日投票當天，聯盟律師團上午8時就會上工，如果監票志工或支持罷免的民眾遇到相關問題，可以撥打防奧步專線02-37076723。

此外，北市罷團「文山退葆」昨天宣講時遭遇暴力攻擊，領銜人也出面譴責這種挑戰公權力與民主秩序的行為，並感謝警察保護志工安全，同時呼籲藍白支持者應冷靜理性溝通，國民黨立委賴士葆也應譴責暴力。

罷免 罷團

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