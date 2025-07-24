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賑災7千萬統一給花蓮縣府分配？童子賢未道歉 徐榛蔚提告了
和碩董事長童子賢日前到花蓮挺罷免傅崐萁，爆料地震賑災7000萬元卻被告知一定要交縣府統一分配。縣長徐榛蔚限24小時內道歉未獲回應，今天下午到花蓮地檢署提告加重誹謗。
童子賢日前參與花蓮罷團活動，事後罷團公布影片，童子賢表示與公司捐款要賑災，縣府卻恐嚇學校「不得接受台北來的幫助，否則對你不客氣」，要求一定要轉交縣府統一分配，並稱，自己和公司捐了7000萬元。但童未明確說明是哪一次地震。
縣長徐榛蔚昨天下午2時30分親自出面駁斥無此事，賭上官位要求童提出人、事、時、地、物為證，「若我有下令，我馬上辭職，否則請童董事長24小時內道歉以正視聽。」
童今天僅向媒體回應他說的是0206地震，當時是傅崐萁當縣長，與徐榛蔚無關。但徐榛蔚在24小時限期一到，下午2時30分就到地檢署按鈴提告。
徐榛蔚說，至今未接到童子賢董事長與縣府聯繫，童在影片中說法時序混亂，但多次提到縣府，已經造成花蓮縣府相當大的名譽損害，為捍衛縣府名譽才提告。
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