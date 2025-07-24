罷免倒數2天 林右昌：每位公民都是成功王牌

罷免投票倒數2天，民進黨秘書長林右昌今天說，罷團與民進黨黨公職已盡了全力，最後關鍵是越多人站出來、敢站出來，大家就越不怕；只要多一個人出來支持表態，離成功就越靠近一步，點點滴滴匯聚成大力量，每個人都是罷免成功、民主的王牌。

林右昌今天接受綠色和平電台「大台北城」節目專訪，他說，離罷免投票剩最後2天，要拚到最後一刻；國民黨用奧步刺激藍白支持者，塑造「仇恨民進黨」氛圍，要衝不同意票大於同意票，大家不要鬆懈。

林右昌說，包括民眾黨立委林國成、前台北縣長周錫瑋在造勢場爆粗口國罵，國民黨、民眾黨講話方式好像變成「館長化、黑幫化」；國民黨完全沒有一個百年大黨、曾經執政過的政黨高度格局。

他表示，「罷免是愛」，是因為愛台灣；罷免是愛國，因為愛台灣這個國家、因為愛中華民國這個國家，反共是大家最高共識；深藍的中華民國派是反共的，這些人看不下去，站出來挺罷免，而現在的中國國民黨變成「中國的國民黨」，國民黨已經不反共了。

林右昌說，國民黨打普發現金議題，在空中畫大餅，希望民眾不要被騙；國民黨的發言人稱總統賴清德要戒嚴，實在太扯，民進黨將戒嚴當成敵人，唯一戒嚴的是國民黨，國民黨說民進黨是綠共，這就是認知戰。

他說，原本支持罷免的民眾，有些還在搖擺，有些尚未決定投票的選民，如果聽到國民黨這些謠言，搞不好就不去投，因此他要把握最後機會，向外界澄清。

林右昌並在現場高唱愛國歌曲「誰都不能欺侮它」，他說，「大家可以站在一起、守衛我們的國家，叫台灣或叫中華民國，都是我們的國家」。

他提到，現在各行各業、企業家、歌手、補教名師等都站出來，罷團與民進黨黨公職已盡了全力，最後關鍵是越多人站出來、敢站出來，大家就越不怕，就變成熱帶氣旋，社會力量與民主力量就會出來。

他說，他很擔心，有些年輕人還在放暑假，有些人覺得沒那麼嚴重，不一定要出來投票，他要拜託大家，每多一個人站出來，離成功的距離就更進一步，每張票、每位公民、每個贊成罷免的台灣人，都是王牌。

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