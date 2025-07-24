基隆283處罷免投開票所地點 有消防隊、公廟及民宅等處

距離全台大罷免投票倒數最後2天，基隆市罷免立委林沛祥案26日投票，基隆7個行政區共設283處投開票所，選務工作人員2900餘人。各投開所陸續設置完成，最多人數投開票所為安樂區新崙里有2145人，最少人數為七堵區八德里263人。

基隆市選委會表示，此次投票人人數為30萬3980人，283處投開票所中，最多人數為編號第201號投開票所安樂區新崙里2145人；最少人數為編號第256號投開票所七堵區八德里263人。

設置地點有消防隊、里民活動中心、學校、社區交誼廳，也有宮廟，為讓民眾就近投票，也有借用民宅當投開票所。民眾可依自己戶籍地上網查投票地點。

選委會表示，此次罷免票顏色為白色，請投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留。

基隆市選委會請投票人於投票時間內攜帶本人國民身分證、印章和投票通知單，到指定的投票所投票，並特別提醒政黨及任何人於投票日不得從事競選、助選或罷免活動。另投票當天，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。投票人亦不得將罷免票攜出投票所或將罷免票以外之物投入票匭或故意撕毀罷免票，也請民眾詳加留意，以免觸法。

選委會表示，罷免公告、投票通知單都已送至家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地之區公所查詢。 基隆283處投開票所消防隊、民宅也有，最多2145人、最少263人。記者游明煌／攝影

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