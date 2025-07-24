彰化沒大罷免投票 下屆縣長選舉綠營黨內升溫看板前進南彰

彰化縣沒大罷免、反惡罷的投票，民進黨有意角逐下屆縣長的首長和民代已在街頭樹立看板，關於擬參選人的民調結果浮現；民進黨彰化縣黨部今強調，民調前應會先找各擬參選人協調，迄今縣黨部未接到黨中央做民調的消息，也沒做民調。

彰化市長林世賢擬參選下屆縣長的看板快速前進南彰化市，彰化區立法委員黃秀芳的參選看板樹立員林市，立法委員陳素月也在本命區員林市街頭掛出看板，令民提前嗅出民進黨內縣長競爭激烈。

地方政界人士今指出，有意參選下屆縣長的民進黨首長和民代，由支持團體做民調測風向，民調模式採互比式、對比式，互比式民調比較同黨競爭者，人選包括民進黨立委陳素月、黃秀芳和彰化市長林世賢、前市長邱建富，對比式民調對比不同政黨競爭者，人選有黃秀芳、陳素月、林世賢、國民黨洪榮章。

政界人士表示，對比民調問「如果選下屆縣長，您會投給誰？」曾競選本屆縣長，全縣跑透透累積一定知名度，民調題目對她最有利，若問想選民進黨哪位競選下屆縣長，答案較多元，不過中央級民代從南彰化到北彰化的公開場合曝光度高，黨齡久、黨內人脈深厚，互比式民調比較占上香。

黃秀芳、林世賢的選舉看板南下，以南彰化為基本盤的陳素月說，她的選舉看板將陸續在彰化市等北彰鄉鎮樹立。