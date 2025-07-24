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卓揆籲加強說明投開票所地資訊 保障國人行使公民權

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院卓榮泰24日在行政院會表示，針對媒體報導「7月26日部分投開票所地點更動，影響國人行使公民權利」一事，請中央選舉委員會要求各地方選委會加強說明，提醒國人主動檢視投票通知單上所列投票地點是否與過往相同，如發卓揆籲加強說明投開票所地點異動資訊保障國人行使公民權利及選務工作公平、公正辦理現異動，應提醒國人預先了解前往新投票所之路線。

卓榮泰指出，希望地方政府或地方選委會主動協助，針對投票所變更區域，於原投票所地點提供具體指引，協助前往舊地點的民眾能在最短時間內改前往新投票所。此外，針對設置於非常不適當地點之投票所，現階段進行變更有其困難性，但仍應確實記錄，作為日後設置投票所地點的依據。同時，中選會應向地方選委會進行宣導和明確要求，不能再發生不合理變動投票所之情形。

卓榮泰表示，不論選舉或罷免，皆為民主程序及國人參政權利的行使，應一視同仁，同時所有選務作業均應公平、公正，請中選會公開說明投開票所異動情形，各地方選委會亦應事前做好更多規劃與充分說明，積極避免各項爭議產生，讓每一位國人均能迅速且便利地行使公民權利，力求選務工作公正辦理。

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