卓揆籲加強說明投開票所地資訊 保障國人行使公民權
行政院長卓榮泰24日在行政院會表示，針對媒體報導「7月26日部分投開票所地點更動，影響國人行使公民權利」一事，請中央選舉委員會要求各地方選委會加強說明，提醒國人主動檢視投票通知單上所列投票地點是否與過往相同，如發卓揆籲加強說明投開票所地點異動資訊保障國人行使公民權利及選務工作公平、公正辦理現異動，應提醒國人預先了解前往新投票所之路線。
卓榮泰指出，希望地方政府或地方選委會主動協助，針對投票所變更區域，於原投票所地點提供具體指引，協助前往舊地點的民眾能在最短時間內改前往新投票所。此外，針對設置於非常不適當地點之投票所，現階段進行變更有其困難性，但仍應確實記錄，作為日後設置投票所地點的依據。同時，中選會應向地方選委會進行宣導和明確要求，不能再發生不合理變動投票所之情形。
卓榮泰表示，不論選舉或罷免，皆為民主程序及國人參政權利的行使，應一視同仁，同時所有選務作業均應公平、公正，請中選會公開說明投開票所異動情形，各地方選委會亦應事前做好更多規劃與充分說明，積極避免各項爭議產生，讓每一位國人均能迅速且便利地行使公民權利，力求選務工作公正辦理。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言