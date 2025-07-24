批為鬥爭洗腦下一代 國民黨團轟罷團教孩童大惡罷帶動唱

726罷免投票將至，國民黨立院黨團今上午指民進黨選舉奧步大舉出動，黨團副書記長許宇甄表示，民進黨在台中利用親子市集活動，用改編兒歌教孩童大惡罷帶動唱，利用孩子的純真灌輸罷免思想，令家長憤怒，荼毒下一代。同時花蓮也傳明碼標價買同意罷免票，呼籲檢調立刻調查。

距離罷免投票僅餘兩日，但罷團催同意罷免票的手段遭批。許宇甄表示，前幾天在國民黨台中市立委黃健豪選區，發生一名男子騎著機車，挨家挨戶抽走家戶信箱內的投票通知單。另一個案例是在上周，民進黨利用在公園舉辦「親子市集」活動，活動地區在國民黨立委羅廷瑋和廖偉翔選區，用改編兒歌教孩童大惡罷帶動唱。

許宇甄斥責民進黨和罷團，利用孩子的純真，灌輸罷免思想，令家長感到憤怒，這根本是「政治市集」，不該用孩子包裝大惡罷，孩子沒有辨識能力，這股憤怒的聲音，也道出社會良知的警鐘。民進黨口口聲聲說要保護下一代，卻連孩子都不放過。這不是教育，這是洗腦，這不是保護，而是荼毒。

許宇甄也說，稍早在花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉和花蓮市，傳出一票2000元的價碼投下罷免票，要求檢調必須立即啟動調查，不可讓買行為影響投票結果。有接到買票的民眾，一定勇敢向檢警調提出檢舉，一旦查獲立委選舉罷免有賄選具體情事，可獲得檢舉獎金600萬元。

許宇甄提到美台關稅談判進度不明與罷免的關聯，她表示，7月26日不僅是一場選票對決，而是一場價值的選擇，是真相與黑箱的選擇，是要健康還是萊豬選擇，是要孩子安心吃飯，還是基改食品進入校園？為讓民進黨的詭計不再得逞，呼籲國人726出來投下「不同意罷免」，這一票將決定未來，讓發動大惡罷的民進黨白忙一整年。

黨團副書記長翁曉玲正告抹黑造謠的綠營網軍和罷團人士，她說，根據選罷法第104條第一項規定：「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」

翁曉玲提醒綠營網軍側翼和罷團人士，不要心存僥倖，相關不實抹黑造謠、圖像，國民黨都已經保存證據，待投票結束後都會告發或提出告訴。

翁曉玲也引用前總統蔡英文在2022年1月8日在民進黨中常會所言：「罷免是人民的權利，但是不能是政治鬥爭的工具。有人想要利用罷免較低的門檻，來拉下在大選中以過半選票當選的立法委員。如果我們不在意，他們會得手。明天，我們一定要用手中的這一票，遏止沒有正當性，只為了政治計算的罷免。」

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