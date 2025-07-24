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再撇大罷免民團自發 政院：這是台灣人的公民課

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（中）。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝（中）。記者黃婉婷／攝影

首波罷免周六投票行政院指出，罷免投票是公民權利行使，更是台灣人的公民課；台灣史上第一次有這麼多公民團體自發性對立委展開不信任投票，「這是公民對立法院過去一年來的檢驗」。

24名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票；另有7名國民黨立委罷免案將綁公投，於8月23日投票。民進黨全力支援公民團體喊出下降不適任立委，力拚奪回國會多數，國民黨則批評執政黨選輸翻桌，因施政能力才使出大罷免奧步。

外界關注，政院是否會對罷免投票有所呼籲，媒體也問及，各界將罷免六席當作大罷免成功與否的門檻，此次投票也被認為是卓內閣施政成績的檢驗，結果若不盡理想，是否代表選民不認同內閣表現，之後是否進行內閣改組。

對此，行政院發言人李慧芝指出，選舉、創制、罷免及複決，是憲法賦予人民的參政權，台灣除了官方舉辦的定期選舉，近年來也有多次公投，相信國人對直接民權行使並不陌生。

李慧芝強調，7月26日及8月23日的罷免投票，是公民權利行使，更是一場公民運動，「這是台灣人的公民課」，台灣史上第一次有這麼多公民團體站出來，自發性對立委展開不信任投票，這是公民對立法院過去一年來的檢驗。

李慧芝表示，感謝公民團體的努力，展現憲法賦予的權利，這是民主社會的表現，也感謝所有願意參與這項公民行動的國人，在台灣民主歷史寫下新的一頁。這再次展現，台灣是印太地區的民主燈塔，選務機關會依法辦理罷免案。

至於行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人是否會前往罷免投票，李慧芝則說，這是個人公民權，她不適合說明。

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