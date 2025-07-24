網傳可自備印泥投票 中選會：應用選委會提供工具
中選會今天說，網路謠傳投票人可準備圈選工具，或可自備印泥或印台等，是不實訊息，包括印台、印泥、酒精或乾洗手液等，是由各縣市選委會依法採購，請民眾使用選委會提供的工具。
中央選舉委員會透過新聞稿表示，至今仍有網路造謠稱投票人可準備圈選工具，或可自備印泥、印台等，這些不實訊息不符法令規定，目的是要干擾投票秩序並影響民主投票。
中選會指出，全國各地投開票所應用物品如圈選工具、印台或印泥、酒精、乾洗手液、口罩等，是由各縣市選委會依法採購，並由鄉鎮市區公所連同選務設備分送至各投開票所，請民眾使用選委會提供的圈選工具投票，不要聽信不實訊息。
此外，中選會也說，至今仍有網路傳言指中選會不給投票通知單；事實上，投票通知單、罷免公告內容依法會由鄉鎮市區公所派員分送至選區內各家戶。
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