政院：台灣首次眾多公民團體發動罷免 檢驗國會表現

7月26日將進行立委罷免投票，8月23日也有5案立委罷免投票與核三重啟公投。行政院發言人李慧芝今天表示，這是台灣第一次有那麼多公民團體與民眾自發性對立委展開不信任投票，可說是對立法院過去一年來的檢驗。

24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投開票。媒體詢問政院對罷免態度，若罷免結果不佳，是否等同民眾對執政結果不滿，進而牽動內閣改組。

李慧芝在政院記者會回覆表示，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予民眾的參政權，近年來台灣民眾經歷很多公投案，對於直接民權行使並不陌生，而26日以及8月23日的罷免投票是公民權利行使，這是第一次有那麼多公民團體與民眾自發性對立委展開不信任投票，是公民對立法院過去一年來的檢驗，是一場公民運動，更是台灣的公民課。

李慧芝也說，感謝公民團體努力展現憲法賦予的權利，這是民主社會的表現，更感謝所有願意參與的民眾，在台灣民主歷史寫下新的一頁，也再次展現台灣是印太地區的民主燈塔。

商品推薦