卓揆要求勿不合理變動投票所 中市府：事實查核中心都說別揣測

首波罷免周六投票，傳台中市不斷更改投開票所至偏僻處，行政院長卓榮泰認為，所有選務應公平公正，請中選會公開說明投開票所異動情形，各地選委會也應避免爭議。他說，設置在非常不適當地點的投票所，現階段再變更雖有其困難性，但中選會應向地方選委會宣導和明確要求，不能再發生不合理變動投票所的情況。

台中市政府秘書長黃崇典表示，本次投票不同於一般選舉，部分場地業者不願出借給罷免投票，另外也有與學校畢業典禮等撞期等因素，其實變更地點的投開票所不多，選委會也有主動公開說明變更地點與原因；台灣事實查核中心已證實，變更地點不是刻意為之，籲外界停止不必要的揣測。

罷免投票日只剩2天，社群平台日前流傳「台中市不斷更改投開票所，地點偏僻詭異」，包括洗車場或其他隱蔽地區，遭民進黨議員抨擊影響投票意願與公平性，

台灣事實查核中心聯繫選委會查證，被認為「偏僻詭異」的19個投開票所，11處與2024大選相同，8處是業者不借場地才更改，流言不實。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰對此表示，請中選會要求各地方選委會加強說明，提醒國人主動檢視投票通知單上面的投票地點，是否與過往相同，如發現投票所有變動，要提醒國人，預先了解前往新投票所的路線。

卓榮泰亦呼籲地方政府或各地方選委會，針對有投票所變更的區域，應在原投票所地點提供具體指引，讓走到舊地點的民眾，能在最短時間內改前往新的地點。

卓榮泰提醒，針對設置在非常不適當地點的投票所，現階段再進行變更雖有其困難性，但一定要進行紀錄，作為日後設置投票所地點的依據，中選會更要向地方選委會進行宣導和明確要求，不能再發生不合理變動投票所的情況。

卓榮泰強調，無論選舉或罷免都是民主程序，都是國人參政權利行使，應一視同仁。所有選務作業都要公平、公正，請中選會公開說明投開票所異動的情形，各地方選委會也應該積極避免各項爭議產生，事前作好更多的規劃與說明，讓每位國人都能夠迅速與方便地行使公民權利，力求選務工作的公正辦理。

商品推薦