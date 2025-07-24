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蔡英文表態未提挺罷免 媒體人揭「高明政治手腕」：真的賺爛

聯合新聞網／ 綜合報導
大罷免投票前夕，蔡英文在臉書發文，表示自己一定會去投票，並謝謝全民「共同參與這堂珍貴的公民課」。圖／聯合報系資料照
大罷免投票前夕，蔡英文在臉書發文，表示自己一定會去投票，並謝謝全民「共同參與這堂珍貴的公民課」。圖／聯合報系資料照

罷免案進入最後倒數，前總統蔡英文於23日深夜在臉書發文表態，對罷免行動發聲，讓不少綠營支持者感到振奮。不過，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文的文字遣詞極為謹慎，雖表達支持公民運動，卻避開「投同意票」與「大罷免大成功」等明確字眼，展現其一貫高明的政治手腕。

蔡英文23日深夜在臉書發文寫道，「最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。我要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。」她強調自己7月26日一定會去投票，「表達我對公民團體的感謝」，並感謝全民參與這場「珍貴的公民課」。

羅旺哲分析，蔡英文選擇於罷免投票前夕「發聲」，既回應基層期待，又未直接涉入政治攻防，展現出高明的政治手腕。他指出，蔡的文章中未出現「大罷免大成功」或「投同意票」等字眼，而是以大量的「謝謝」取代，與民進黨內其他挺罷免人士相比，語氣明顯保留空間，至少「大罷免」這詞，以後不會貼在她身上。

羅旺哲進一步指出，蔡英文選擇在此時表態，是「錦上添花、還是雪中送炭，她一定非常清楚」，無論大罷免結果如何，她的表態對她自己來說「穩賺不賠」，甚至也不會被「秋後算帳」。而臉書發文後獲得的按讚與回應熱度，更勝現任總統賴清德，顯示其政治影響力仍在，「這對蔡前總統來說，真的賺爛」。

罷免 蔡英文

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