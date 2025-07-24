蔡英文表態未提挺罷免 媒體人揭「高明政治手腕」：真的賺爛
大罷免案進入最後倒數，前總統蔡英文於23日深夜在臉書發文表態，對罷免行動發聲，讓不少綠營支持者感到振奮。不過，資深媒體人羅旺哲指出，蔡英文的文字遣詞極為謹慎，雖表達支持公民運動，卻避開「投同意票」與「大罷免大成功」等明確字眼，展現其一貫高明的政治手腕。
蔡英文23日深夜在臉書發文寫道，「最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。我要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。」她強調自己7月26日一定會去投票，「表達我對公民團體的感謝」，並感謝全民參與這場「珍貴的公民課」。
羅旺哲分析，蔡英文選擇於罷免投票前夕「發聲」，既回應基層期待，又未直接涉入政治攻防，展現出高明的政治手腕。他指出，蔡的文章中未出現「大罷免大成功」或「投同意票」等字眼，而是以大量的「謝謝」取代，與民進黨內其他挺罷免人士相比，語氣明顯保留空間，至少「大罷免」這詞，以後不會貼在她身上。
羅旺哲進一步指出，蔡英文選擇在此時表態，是「錦上添花、還是雪中送炭，她一定非常清楚」，無論大罷免結果如何，她的表態對她自己來說「穩賺不賠」，甚至也不會被「秋後算帳」。而臉書發文後獲得的按讚與回應熱度，更勝現任總統賴清德，顯示其政治影響力仍在，「這對蔡前總統來說，真的賺爛」。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言