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韓國瑜車掃力挺王鴻薇 黃國昌嗆林右昌：連基隆都不敢走進去

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
罷免投票倒數2天，立委王鴻薇（左）上午邀請立法院長韓國瑜（右）陪同車隊掃街，韓國瑜力挺表示王鴻薇是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚。記者曾吉松／攝影
罷免投票倒數2天，立委王鴻薇（左）上午邀請立法院長韓國瑜（右）陪同車隊掃街，韓國瑜力挺表示王鴻薇是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚。記者曾吉松／攝影

國民黨立委王鴻薇今早邀請立法院長韓國瑜民眾黨主席黃國昌及無黨籍立委高金素梅站台車隊掃街。王鴻薇感謝大家在不穩定的天氣下仍力挺，兩天衝刺、拜託大家出來投不同意。另外，媒體問黃國昌被民進黨秘書長林右昌稱大頭目，他回嗆，連基隆都不敢走進去。

韓國瑜表示，王鴻薇是打不扁、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚，呼籲大家出門投下不同意罷免。他也強調，民進黨喊大罷免大成功，國民黨就是大罷免大失敗，「失敗為成功之母，那要聽媽媽的話。」

王鴻薇說，從一開始的大罷免，她這一區就是狙殺名單，但相信選民的智慧，今天更感謝韓國瑜、黃國昌、高金素梅在天氣不穩定的日子，站出來幫忙車隊掃街。

王鴻薇也說，由於明天要投大法官被提名人，加上晚上就是選前之夜，時間都無法車隊掃街，只有明天下午會由議員們陪同。所以這麼多好朋友來，就是反對這次的大惡罷。

此外，媒體問及黃國昌，被民進黨祕書長林右昌稱「大惡魔的頭目」。黃國昌回嗆，林右昌的發文就是打臉賴清德，「賴現在不是說這是民團發動的話？從頭到尾看到林右昌在操盤。」

黃國昌也說，林右昌去年率先在基隆稿大惡罷，被基隆人打臉，現在連基隆都不敢走進去，民進黨不要再裝在躲，選輸翻桌的惡劣行徑。

罷免投票倒數2天，立委王鴻薇上午邀請民眾黨主席黃國昌（右）、無黨籍立委高金素梅（左）陪同車隊掃街。記者曾吉松／攝影
罷免投票倒數2天，立委王鴻薇上午邀請民眾黨主席黃國昌（右）、無黨籍立委高金素梅（左）陪同車隊掃街。記者曾吉松／攝影
罷免投票倒數2天，立委王鴻薇（左）上午邀請立法院長韓國瑜（右）陪同車隊掃街，韓國瑜力挺表示王鴻薇是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚。記者曾吉松／攝影
罷免投票倒數2天，立委王鴻薇（左）上午邀請立法院長韓國瑜（右）陪同車隊掃街，韓國瑜力挺表示王鴻薇是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚。記者曾吉松／攝影

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