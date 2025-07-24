罷免投票倒數 民進黨團籲公民反制奧步出門投同意票

726罷免投票倒數計時，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，請所有公民一起反制紅藍白出的四大奧步，包括國共聯手進行認知作戰、踐踏中立扼殺民主等，也呼籲所有中華民國派、台灣派站出來同意罷免。

24位國民黨立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，將在26日舉行投開票。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴今天在民進黨團記者室召開「反共挺台罷免投同意，內外夾擊台灣沒在怕？」記者會，提出相關說明。

吳思瑤提到，昨天罷免國民黨立委賴士葆的民眾，在路邊依規定申請集會遊行進行宣講時，遭到不明人士暴力攻擊，民進黨團也要予以譴責。

罷免投票倒數計時，吳思瑤呼籲，民眾要注意中國、國民黨、台灣民眾黨的奧步，也要一起反制，這些奧步分別是國共聯手認知作戰、攻擊政敵轉移焦點、暴力威嚇製造衝突、踐踏中立扼殺民主。

吳思瑤質疑，在民眾黨立委林國成爆粗口後，民眾黨不道歉，還攻擊政敵轉移焦點，而在踐踏中立部分，即立法院禁止要進入立法院的民眾繫上同意罷免的民主飄帶，原來搞戒嚴的是立法院長韓國瑜，況且行政中立規範的是公務人員在執行勤務時，不是拿來對付公民。

媒體追問，前總統蔡英文表態「7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝」。

吳思瑤回應指出，蔡英文會與公民同行，「我們獲得最大的鼓舞」，請所有人要堅持下去，百工百業挺罷免，小英男孩、小英女孩、中華民國派、台灣派站出來同意罷免。

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