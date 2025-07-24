NGO團體支持大罷免 呼籲政治歸還到人民手中

首波罷免周六投票，行政院指出，罷免投票是公民權利行使，更是台灣人的公民課；台灣史上第一次有這麼多公民團體自發性對立委展開不信任投票，「這是公民對立法院過去一年來的檢驗」。

2025-07-24 13:37