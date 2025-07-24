NGO團體支持大罷免 呼籲政治歸還到人民手中
面對史無前例、百萬以上連署的大罷免潮，跨越不同領域與專業的NGO團體上午舉行記者會。表示罷免是一個正當合憲的手段，也是人民不得已的政治行動，人民行使罷免權，代表的是告訴這些政治人物，不是選上就可以任意使用權力。
民團表示人民會監督與制衡，公民團體願意站出來支持罷免，不是因為支持任何政黨，而是支持崛起的台灣公民力量，支持人民背後超越黨派利益的勇氣，警告政治人物不要忽視公民的意志與行動，聯合呼籲大眾積極行使罷免權，讓人民能擺脫無力感，將政治歸還到人民手中。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言