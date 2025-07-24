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機關怠惰！民眾黨：柯文哲爭投票權不是為自己 要找回人民基本權益

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案被羈押於台北看守所，無法參與大罷免投票，委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票，台北高等行政法院今上午開庭調查假處分案，民眾黨發言人表示，柯文哲聲請假處分，不是為了他自己，而是為了讓全部的人找回憲法保障的權利。

柯文哲委任律師蕭奕弘指出，柯提行政訴訟和假處分，是為了彰顯每個人都有各式各樣的正當理由不能親自完成投票，但選罷法並未規定要「親自投票」，國家應該要提供相關軟、硬體來讓有同等遭遇的人投票。

蕭奕弘說，柯文哲本案並非首例，而是長久以來存在的問題，卻看不到改變的契機，期盼法院作出有深度、影響力的裁定；柯文哲沒有一定要用什麼方式投票，而是尊重法院裁定的「適當方式」，他也不希望造成戒護、選務人員的負擔。

立委陳昭姿庭後受訪指出，柯文哲一秉關心他人權益，其他收容人也曾經提過要行使投票權，雖然高等行政法院准許，最高行政法院並不允許，這個長久以來的問題必須被處理，不管受刑人、收容人都應該有相同權利，但選務機關、台北看守所皆以行政困難來答辯。

民眾黨發言人張彤表示，柯文哲提出聲請不是為了自己，投票是憲法賦予每個人的基本公民權利，但長期行政機關包括選委會、看守所的不作為，剝奪非常多受刑人、在押被告的權利，所以柯文哲希望藉由這次聲請，能讓全部的人找回屬於自己的權利。

她說，律師主要提出戒護至投開票所投票、在監所設置投開票所、通訊投票3種方式，這3種方式並非自創，而是美國、法國等歐美國家實際運作的方式，台灣是自由民主法治國家，不能因為長期行政機關、選務機關的怠惰，讓人民一再被剝奪憲法賦予的基本權益。

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