韓國瑜陪王鴻薇車隊掃街 呼籲選民投下「不同意」
罷免投票倒數2天，立委王鴻薇邀請立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅陪同車隊掃街，韓國瑜力挺表示王鴻薇是打不扁的、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信選民看得很清楚。
韓國瑜表達對王鴻薇的支持，呼籲支持者7月26日大家能出門投下不同意罷免票。強調這次罷免國民黨喊「大罷免大失敗」，民進黨喊「大罷免大成功」，失敗為成功之母，所以民進黨「成功」要聽媽媽的話。
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