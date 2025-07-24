韓國瑜陪王鴻薇車隊掃街 呼籲選民投下「不同意」

前總統蔡英文、音樂人羅大佑等人近期都對即將到來的罷免投票表態，主要目的之一是透過公眾平台發聲，號召支持者去投票。這也顯示這場緊繃的罷免投票，「投票率」確實可能成為決勝關鍵。目前為止，罷團與國民黨的「催票」策略，大抵仍循著傳統操作「仇恨值」老路，卻都忘了提一件事，這次大罷免投票不僅是史上首次，也可能是「最後一舞」。

2025-07-24 12:29