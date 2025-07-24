罷免投票前黃金夜 藍天王聚凱道拚氣勢、罷團遍地開花盼共鳴

大罷免投票倒數2天，罷免正反方各自賣力催票最後衝刺。在25日選前之夜，國民黨搶下凱道路權，將於6時30分舉辦造勢晚會，號召民眾風雨無阻，出門投下不同意罷免。罷團則規畫在各罷區舉辦夜光小遊行、小型造勢晚會、音樂會等，全台隔空大串連。

國民黨今上午舉行記者會說明選前之夜造勢流程。主持陣容包括立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君與柳采葳。國民黨副發言人康晉瑜說，在最後的關鍵時刻，盼民眾踴躍出門，對賴政府一年來的執政、社會造成的分裂對立，投下不同意罷免票。

國民黨發言人楊智伃表示，由於明天當晚各選區都有反罷免活動，凱道造勢的助講順序依照各縣市需求來做時間安排。除了國民黨雙北、基隆與新竹縣市長將與立委到場；民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安與館長陳之漢也會出席力挺。

助講來賓順序包括，立委高金素梅、台大前校長管中閔、前總統馬英九、中廣前董事長趙少康、館長陳之漢與黃國昌。重頭戲由縣市長帶領立委，先是新竹縣長楊文科與立委林思銘、基隆市長謝國樑與立委林沛祥、新北市長侯友宜率領新北六立委，輪流上台宣講反惡罷。

台中市長盧秀燕、桃園市長張善政也特地北上力挺，立法院長韓國瑜致詞後，壓軸由台北市長蔣萬安帶領北市五立委催動支持者拉票投，黨主席朱立倫再與全體縣市長與立委大團結，一同宣示出門投下不同意罷免票。

楊智伃表示，凱道造勢晚會現場設立反惡罷扭蛋區與創意文宣小物販售，歡迎參與民眾領取反罷免創意貼紙，表達不同意民進黨大惡罷的訴求。

罷團方面，經過與各地罷團溝通後，將讓所有罷團回到自己罷區做最後動員催票，以「遍地開花、為民主守夜」形式，在各地催票。不過，在台北濟南路還是有晚會，屆時將以直播連線形式，與各地罷團活動串聯，在台中市建成路與振興路口也有舉辦大型晚會，聚集台中罷團力量。

罷團人士指出，選前之夜有別於國民黨進行大型激情造勢，各罷團希望在全台走「小清新」路線做出反差，以溫馨晚會形式，讓民眾沈澱回想這陣子響應大罷免的初衷，且邀請上台對象，仍會以各區罷團民間人士為主，政治人物只會是配角角色。

該人士說，最後的晚會全台隔空大串連，盼能有當年「228牽手護台灣」的共鳴感，讓大家以快樂、沒有負擔的心情，來迎接隔天的大罷免、大成功投票日，而不是像藍營到了最後一天，還在用錯誤資訊訴諸仇恨。

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