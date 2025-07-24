倒數衝刺！馬英九陪賴士葆車掃 久未站吉普車直呼「感覺很好」

大罷免近日最終倒數，北市5席立委戰況激烈，前總統馬英九今天陪同文山區立委賴士葆車掃，久未站車掃的馬到場後在旁人攙扶下站上吉普車直呼感覺很好。面對罷賴團題昨天在萬芳醫院遭攻擊，賴也譴，不應理念不同就出線暴力行為。

馬英九今天陪同賴士葆車掃拜票，原訂上午10時行程，但馬有稍微遲到並未受訪，面對記者詢問許久沒參與車掃感覺如何，馬也說，「感覺很好」，也有路過民眾看到馬出現也高喊加油。

不過昨天罷免賴士葆團體「文山退葆」在萬芳醫院捷運站宣講時，遇到一位男子不斷叫囂，警方雖上前制止，但林男情緒越越激動，甚至失控破換罷團文宣，遭警方壓制制止，當場依妨害公務及選罷法將其逮捕，並帶回派出所偵辦。

罷團痛批，該事件已是20天內發生的第二起街頭恐嚇與暴力行為，地點皆位於文山區主要幹道，這次更差點連警方都遭受波及，令人遺憾國民黨與賴士葆至今對這些一再重演的暴力事件，始終保持沉默，甚至選擇與滿口仇恨與粗話的勢力站在一起，與辱罵元首、蛋洗政黨總部的政黨同台，「這難道不是變相縱容？」

賴士葆今受訪重申，不管是語言或肢體暴力都應譴責，理念可以不同，但不應違反台灣成熟公民社會民主價值，還是需理性應對。 大罷免本周六投票，前總統馬英九（左）上午陪同立委賴士葆車掃南中正地區，懇託踴躍投下不同意罷免票。記者侯永全／攝影

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