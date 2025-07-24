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藍選前之夜號召上凱道 質疑總統府想戒嚴

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨24日召開記者會，呼籲民眾上凱道反罷免，還有質疑總統賴清德挺韓國戒嚴。圖／截自直播
國民黨24日召開記者會，呼籲民眾上凱道反罷免，還有質疑總統賴清德挺韓國戒嚴。圖／截自直播

「呼籲大家25日齊上凱道，展現『反罷免』民意！」國民黨24日舉行記者會，宣布25日凱道造勢主持與來賓陣容，所有藍白大咖都到齊，包括立法院長韓國瑜、前總統馬英九、民眾黨主席黃國昌與網紅館長等。國民黨另追打近日韓國新聞爆料賴政府疑似挺韓國戒嚴的事情，並要求總統府說清楚當時是否有要挺戒嚴。

籲檢方調查假遷戶籍

國民黨副發言人康晉瑜表示，活動當天的主持人有立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君與柳采葳等人。7月25日的選前之夜將於晚上6點半開始到9點，在凱達格蘭大道舉辦。當天有國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安與台北藍委、新北市長侯友宜與新北藍委、桃園市長張善政與桃園藍委參加。

另外，台中市長盧秀燕也將北上，與台中藍委、前總統馬英九、前台大校長管中閔、民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安與網紅館長都會到場響應。國民黨發言人楊智伃則呼籲檢方調查不正常遷戶籍的狀況，她舉例說，罷免徐巧芯的團體呼籲民眾遷戶籍投票，且今年有大量罷免的縣市遷戶籍數創下4年來新高，恐有違反刑法146條嫌疑，檢方應儘速調查。

韓來台要賴挺戒嚴？

「呼籲民眾26日出門投『不同意罷免』，終結政治惡鬥亂象！」楊智伃與康晉瑜如此表示。另外，國民黨國政基金會副執行長凌濤也質疑，重量級韓媒《韓民族新聞》近日報導指出，韓國軍方高層文尚浩曾於去年11月25日來台，尋求台灣支持時任總統尹錫悅戒嚴，在戒嚴時民進黨團就發文力挺，總統賴清德是否真的打算未來也要戒嚴？

他也質疑，總統府雖然回應說「台灣與各民主友方安全部門間之例行交流，早已行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各國內部事務」，但卻沒有回答韓方來台是否有提出請求？他要求總統府解釋當時韓國來台到底交流什麼？是否有要求挺戒嚴？為何韓方戒嚴後，民進黨就發文挺罷免？

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