蔡英文表態罷免投票 黃國昌反問：為什麼柯文哲就不能投票？
前總統蔡英文昨在臉書提到罷免投票，截至今天累積17萬按讚。民眾黨主席黃國昌今早陪同國民黨立委王鴻薇車隊掃街時，被問及此事，他說，鼓勵大家投票是好事，但為什麼有投票權的柯文哲就不能投票？
蔡英文前總統昨晚在臉書上，首次提及罷免相關內容，她謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，在家庭、工作及街頭奔波，也謝謝大家喚醒身邊許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。她作為一個公民也會去投票，表達對公民團體的感謝。
黃國昌被問及此事，他說，覺得鼓勵大家去投票是好事，蔡總統能夠去投票也是履行一個公民的權利跟義務。不過，他覺得民進黨也該好好想一想的是，那為什麼有投票權的柯文哲就不能夠投票呢？
黃國昌說，請問蔡英文前總統，在任內所發佈的國家人權報告書中，這是嚴嚴重踐踏憲法權利，為什麼消極的作為？讓這種人權侵害的情況持續的發生？有投票權的柯文哲為什麼不能投票？
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